Nie żyje hollywoodzka gwiazda. Aktor z "Nagiej broni" miał 98 lat

2 października pożegnaliśmy Eda Williamsa, znanego przede wszystkim z ról w kultowych filmach z serii "Naga broń" oraz w serialu "Brygada specjalna". Przykrą informację przekazała jego wnuczka, Stephanie Williams, w rozmowie z "The Hollywood Reporter". Williams miał 96 lat.

Od nauczyciela do aktora

Williams urodził się w San Jose w Kalifornii 26 listopada 1926 roku. Po służbie wojskowej występował na deskach teatrów i uczęszczał na zajęcia aktorskie. Był nauczycielem radiofonii i mowy w Los Angeles City College w Południowej Kalifornii. Po przejściu na emeryturę powrócił na zajęcia aktorskie, a to otworzyło przed nim całkowicie nowy rozdział w życiu.

Po dłuższej przerwie od aktorstwa, spowodowanej napiętym grafikiem zawodowym, Williams powrócił do castingów. W rozmowie z Matthew Worley wspominał, że po wznowieniu kariery udało mu się szybko zdobyć "całkiem porządną rolę".

"Nadrobiłem stracony czas i od razu dostałem całkiem porządną rolę na powrót do aktorstwa" — mówił.

Najbardziej znany był z roli Teda Olsena w serialu "Brygada specjalna" oraz oczywiście kilku filmów z serii "Naga broń", m.in.: "Naga broń: Z akt Wydziału Specjalnego", "Naga broń 2 1/2: Kto obroni prezydenta?" , "Naga broń 33 1/3: Ostateczna zniewaga".

W 2010 r. zagrał epizodyczną rolę w serialu "House". Jego ostatnie występy miały miejsce w ramach cyklu "Hollywood Radio Players" w latach 2022 i 2023.

Ed Williams pozostawił żonę Nancy, dwóch synów — Freda i Iana — oraz dwie wnuczki, Stephanie i Maureen.