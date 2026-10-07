Nie żyje gwiazda Złotej Ery Hollywood. Legendarna aktorka miała 102 lata

Nie żyje Eva Marie Saint. Jedna z ostatnich gwiazd Złotej Ery Hollywood

Odeszła Eva Marie Saint - legenda Złotej Ery Hollywood. Była laureatką Oscara za rolę w filmie Eli Kazana "Na nabrzeżach" (1954) i gwiazdą kultowej produkcji Alfreda Hitchcocka "Północ, północny zachód" (1959).

Informację o jej śmierci podał przedstawiciel rodziny, Jeff Sanderson. Aktorka zmarła 6 października 2026 roku w swoim domu w Los Angeles z przyczyn naturalnych. Miała 102 lata.

"To była wspaniała, ceniona aktorka, której kreacje w filmach 'Północ, północny zachód' oraz 'Na nabrzeżach' zachwyciły i są do dzisiaj świadectwem całego piękna hollywoodzkiego kina lat 50. XX wieku" - tymi słowami aktorkę pożegnał magazyn "Rolling Stone".

Eva Marie Saint: najważniejsze role

Eva Marie Saint urodziła się 4 lipca 1924 roku w Newark. Karierę rozpoczynała na deskach teatru oraz w telewizji, jednak jej debiut na dużym ekranie okazał się przełomem, o jakim marzy każdy aktor.

Zagrała u boku Marlona Brando w kultowym dramacie "Na nabrzeżach" (1954) w reżyserii Elii Kazana. Rola Edie Doyle przyniosła jej nagrodę Amerykańskiej Akademii Filmowej - Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej.

Eva Marie Saint i Marlon Brando w filmie "Na nabrzeżach" John Springer Collection Getty Images

Po otrzymaniu Oscara aktorka zaskoczyła wszystkich - odmówiła podpisywania długoterminowych kontraktów i przez kilka lat poświeciła się rodzinie. Nagrodę Akademii odebrała, będąc już w zaawansowanej ciąży.

Wróciła po pięciu latach i zagrała w filmie "Północ, północny zachód" (1959) - słynnym dreszczowcu Alfreda Hitchcocka, w którym wystąpiła u boku Cary'ego Granta.

Do jej najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych ról należą również: "W poszukiwaniu deszczu" (1957), gdzie pojawiła się u boku Elizabeth Taylor i Montgomery'ego Clifta czy "Exodus" (1960) w reżyserii Otto Premingera z Paulem Newmanem.

W 2006 roku zagrała w filmie "Superman: Powrót" - wcieliła się w Martę Kent, przybraną matkę Clarka Kenta.

Przez niemal osiem dekad aktywności zawodowej zdobyła także m.in. nagrodę Emmy oraz uznanie za swoje zaangażowanie w pracę teatralną.