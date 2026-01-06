Jak donosi syn gwiazdy, Jayne Trcka została znaleziona 12 grudnia 2025 roku w swoim domu w San Diego w Kalifornii. Przyczyna śmierci nie została jeszcze ujawniona, choć dziennikarze "The Sun" zdobyli informację, że na jej ciele znajdowały się ślady urazów. Kilka dni wcześniej przyjaciółka aktorki bezskutecznie próbowała się z nią skontaktować. Zaniepokojona postanowiła ją odwiedzić, jednak Trcka była już nieprzytomna. Niedługo później na miejscu zjawiło się pogotowie, które stwierdziło zgon.

Nie żyje Jayne Trcka. Nagła śmierć aktorki i kulturystki

Trcka od nastoletnich lat pasjonowała się sportem, a z czasem jej uwagę przyciągnęła kulturystyka. Odnosiła w tej dziedzinie wiele sukcesów, w tym tytuł Mistrzyni Stanowej Kalifornii (1997). Pracowała także jako trenerka personalna oraz modelka.

Na początku lat 2000. widzowie mogli podziwiać ją w kilku tytułach. Największym zainteresowaniem cieszyła się dzięki występowi w komedii "Straszny film"; zagrała wówczas rolę nauczycielki, pani Mann. W kolejnych latach pojawiła się w takich produkcjach telewizyjnych, jak "Don’t Forget Your Tooth Brush", "Who’s Line Is It Anyway?" czy "The Drew Carey Show".

Gwiazda miała również na koncie występ w teledysku do przeboju Beyonce i Lady Gagi "Telephone", gdzie wcieliła się w strażniczkę więzienną.