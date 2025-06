Nie żyje gwiazda filmu Disneya. Renée Victor miała 86 lat

Nie żyje Renée Victor. Miała 86 lat

Aktorka Renée Victor odeszła w wieku 86 lat. Informację o jej śmierci przekazali jej agenci portalowi Deadline. Artystka zmagała się z nowotworem.

Urodziła się 1938 roku w San Antonio w Teksasie. Swoją karierę zaczęła od muzyki. W latach 60. występowała m.in. z takimi ikonami muzyki latynoskiej jak Xavier Cugat czy Perez Prado. Miłość do muzyki doprowadziła ją także do trenowania tańca. Podczas zajęć salsy i tanga poznała swojego męża, z którym później stworzyła duet "Ray & Renée".

Otwarcie angażowała się w sprawy społeczne i walczyła o prawa Latynosów w USA. W latach 80. zdobywała angaże w serialach m.in. "Scarecrow and Mrs. King" oraz "Matlock". Z jej najważniejszych filmowych ról można wymienić "The Doctor", "The Apostle" oraz "A Night in Old Mexico", jednak szersza publiczność doskonale kojarzy jej głos ze znanej animacji. W filmie "Coco" dubbingowała Abuelitę.

W ostatnim czasie aktorka często angażowała się w produkcje telewizyjne m.in. "Vida", "Gentefied", "All Rise", "Snowpiercer", "Mayans M.C.", "Już nie żyjesz", "A Million Little Things" oraz "With Love".

Jej córki, Raquel i Margo Victor, wydały oświadczenie, w którym napisały: "Renée była kochana przez tak wielu i miała fanów na całym świecie. Jej pamięć będzie pielęgnowana przez wszystkich, którzy ją znali".

O czym jest film "Coco"?

Zdjęcie Kadr z filmu "Coco" / Galapagos / materiały prasowe

"Coco" to wzruszająca opowieść o dwunastoletnim Miguelu, który, pomimo rodzinnego zakazu, marzy o karierze muzycznej. Jego największym idolem jest słynny muzyk Ernesto de la Cruz. Podążając za swoją pasją, Miguel przenosi się do kolorowej Krainy Umarłych, gdzie odkrywa tajemnice swoich przodków. W tej niesamowitej podróży towarzyszy mu oszust o imieniu Hector, który staje się kluczowym elementem odkrywania rodzinnej historii. Film porusza takie tematy jak rodzina, pamięć o przodkach i moc marzeń.

