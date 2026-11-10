Nie żyje francuska aktorka. Zginęła tragicznie. Miała zaledwie 27 lat

Anna Kempys

Oprac.: Anna Kempys

Nie żyje Angèle Metzger. Francuska aktorka miała na swoim koncie kilka filmowych i serialowych ról. Jej tragiczna śmierć wstrząsnęła środowiskiem artystycznym Francji. Miała zaledwie 27 lat.

Angèle Metzger w 2023 roku, ubrana w marynarkę i krawat.
Angèle Metzger w 2023 rokuStephane Cardinale - CorbisGetty Images

Angèle Metzger nie żyje. Aktorka miała 27 lat

Angèle Metzger była francuską aktorką. Jej kariera dopiero się rozwijała. Miała na swym koncie role w kinowych i telewizyjnych produkcjach.

Informacje o jej śmierci zamieścił w niedzielę, 8 listopada, "Le Parisien" - jeden z najważniejszych i najbardziej poczytnych dzienników informacyjnych we Francji. Według informacji gazety, ciało aktorki znaleziono w sobotę rano, 7 listopada, przed jednym z budynków w miejscowości Les Pavillons-sous-Bois.

Ze wstępnych ustaleń i nagrań monitoringu wynika, że aktorka weszła do części budynku, która była zamknięta dla osób postronnych, po czym spadła z platformy znajdującej się nad podziemnym parkingiem. Służby ratunkowe podjęły próbę reanimacji, jednak nie udało się jej uratować.

Natychmiast wszczęto śledztwo mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia. Tragiczna śmierć Angèle Metzger wstrząsnęła francuskim środowiskiem filmowym.

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Kim była Angèle Metzger?

Angèle Metzger wychowywała się w środowisku artystycznym. Była nie tylko aktorką, pracowała również jako modelka, zajmowała się też muzyką i tańcem.

Młoda aktorka zagrała w kilku filmach, m.in. "Madame Hyde" (2017), "100 kilo do gwiazd" (2018), "Mon bébé" (2019), "Les Choses humaines" (2021) czy "Drone Games" (2023).

Za rolę 17-letniej Sashy w 10-odcinkowym serialu "Chair tendre" ("About Sasha", 2022) otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki na festiwalu Séries Mania w Lille. Produkcja również zdobyła tam uznanie.

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