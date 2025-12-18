Nie żyje Ewa Jagieła. Była sercem Domu Artystów Weteranów Scen Polskich

Ewa Jagieła nie żyje. Była sercem Domu Artystów Weteranów Scen Polskich

18 grudnia media obiegła smutna wiadomość o śmierci Ewy Jagieły, która była dyrektorką Domu Artystów Weteranów w Skolimowie. To wyjątkowe miejsce, które troszczy się o nieuprawiających już zawodu artystów. Ewa Jagieła przez 40 lat zapewniała opiekę mieszkańcom ośrodka: piastowała różne stanowiska od pielęgniarki po dyrektorkę miejsca i na każdym z tych stanowisk doskonale sprawowała swoje funkcje.

O śmierci Ewy poinformowały na Facebooku m.in. Związek Artystów Scen Polskich oraz Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich.

"Dziś rano zmarła Ewa Jagieła. Niezawodny człowiek o wielkim sercu i niezwykłych pięknych oczach. 40 lat pracowała w Domu Artystów Weteranów na różnych stanowiskach od pielęgniarki po dyrektor tego domu, obdarzając wszystkich swoją troską i czułością. Odeszła po ciężkiej chorobie, pracując jako wicedyrektor DAW niemal do ostatnich swoich dni. Zarząd i Rada Fundacja Artystów Weteranów Scen Polskich z wielkim żalem żegna Cię, Ewo. Dziękujemy za współpracę z Tobą przez tak wiele lat dla dobra DAW i jego mieszkańców" - czytamy w komunikacie na profilu Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich.

"18 grudnia, pożegnaliśmy Ewę Jagiełę - byłą Dyrektor Domu Artystów Weteranów Scen Polskich oraz Honorową Członkinię ZASP. Przez wiele lat była osobą głęboko związaną z tym miejscem i jego mieszkańcami. Znała ich codzienność, potrzeby i troski. To między innymi dzięki jej zaangażowaniu Dom Artystów Weteranów był prawdziwą wspólnotą, a nie tylko instytucją. Jej sposób pracy, relacje z mieszkańcami oraz odpowiedzialność za to miejsce na trwałe zapisały się w jego historii, a także w historii ZASP. Dziękujemy. Spoczywaj w pokoju..." - napisał Związek Artystów Scen Polskich.

Poinformowano, że pogrzeb Ewy Jagieły odbędzie się we wtorek 30 grudnia. "Msza święta żałobna odprawiona zostanie 30 grudnia (wtorek) o godz. 11.00 w Domu Pogrzebowym Sala A (Wólka Węglowa). Po mszy nastąpi odprowadzenie zmarłej na cmentarz miejscowy do grobu rodzinnego" - podano w jednym z komunikatów.

