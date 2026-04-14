Nie żyje Elżbieta Terlikowska. Była cenioną scenografką i kostiumografką

Nie żyje Elżbieta Terlikowska

"Z wielkim żalem żegnamy Elżbietę Terlikowską - kostiumografkę, scenografkę, autorkę prac malarskich, graficznych, łączących różnorodne tworzywa w wyraziste, przestrzenne kolaże" - czytamy we wpisie Teatru Rozrywki.

"Odeszła Artystka wyjątkowa - wrażliwa, odważna i wierna własnej wizji" - tak Elżbietę Terlikowską-Misiak pożegnał były minister kultury Bogdan Zdrojewski.

Elżbieta Terlikowska zmarła 12 kwietnia. Urodziła się we Wrocławiu i to głównie tam była związana artystycznie z różnymi projektami. 30 lat współpracowała z Teatrem Rozrywki.

"Piekielnie sprawna i zdolna, obdarzona oryginalną wyobraźnią, zmysłem psychologicznym i klarownością spojrzenia" - opisują zmarłą pracownicy wspomnianego teatru.

Jej prace mogliśmy podziwiać m.in. w sztukach "Dziś wieczorem Lola Blau" G. Kreislera, "Uczciwe życie" A. Bubienia, "Ubu Król, czyli Polacy" A. Jarry'ego, "Na szkle malowane" K. Gaertner i E. Brylla, "O co biega?" P. Kinga, "KRZYK według Jacka Kaczmarskiego" R. Talarczyka, "Jesus Christ Superstar" A. L. Webbera i T. Rice'a, "W 80 dni dookoła świata po stu latach" J. Bielunasa wg J. Verne'a, "Pomalu, a jeszcze raz!" I. Šebo, "Canterville Ghost" J. Williamsa, "SPIN - musical" D. Pashleya, "Adonis ma gościa" F. Apkego, "Billy Elliot" E. Johna i L. Halla.

Wśród znajomych i współpracowników znana była jako "Lalka". "Ikona Wrocławia" - pożegnał artystkę Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

