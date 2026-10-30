Nie żyje Elke Sommer. Była gwiazdą Hollywood lat 60.

Nie żyje niemiecka aktorka Elke Sommer. Była jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd europejskiego kina lat 60. i 70. Dzięki rolom w filmach, takich jak "Nagroda" czy "Różowa Pantera: Strzał w ciemności" z Peterem Sellersem, udało jej się nie tylko rozkochać w sobie niemiecką publiczność, ale i zrobić karierę w Mieście Aniołów.

Sommer zmarła w środę wieczorem w swoim domu w Los Angeles. Informację tę przekazał magazynowi Bild jej pasierb, Sebastian Walther.

Przyczyną śmierci aktorki była niewydolność serca po długiej chorobie. Sommer zmarła kilka dni przed swoimi 86. urodzinami i zaledwie trzy miesiące po ukochanym mężu, Wolfie Waltherze, z którym spędziła ponad trzydzieści lat.

Z Berlina do Hollywood. Nie żyje gwiazda "Różowej Pantery" Elke Sommer

Elke Sommer przyszła na świat 5 listopada 1940 roku w Berlinie. Podczas wojny jej rodzina przeprowadziła się do niewielkiej miejscowości Niederndorf, skąd pod koniec lat 50. wyjechała do Londynu. Trafiła tam pod opiekę aktorki Vicki Michelle, a wkrótce jej talent i uroda zostały dostrzeżone przez producentów filmowych. W latach 60. Sommer przeniosła się na stałe do Hollywood, gdzie na dobre zaczęła się jej kariera aktorska.

Artystka wystąpiła w wielu słynnych produkcjach tamtych czasów, m.in. w "Nagrodzie" z Paulem Newmanem. W 1964 roku została wyróżniona Złotym Globem dla najbardziej obiecującej aktorki. Na przełomie lat 60. i 70. Sommer stała się hollywoodzką seksbombą - jej długie blond włosy i nietuzinkowa uroda przyciągały fotografów, którym kilkukrotnie pozowała m.in. do magazynu "Playboy".

Sommer wystąpiła w blisko 50 produkcjach filmowych i telewizyjnych, takich jak: "Różowa Pantera: Strzał w ciemności", "The Wrecking Crew" z Sharon Tate, "Boy, Did I Get a Wrong Number!", "The Oscar" oraz "The Wicked Dreams of Paula Schultz".

Była dwukrotnie zamężna. W latach 1964-1981 była żoną felietonisty Joego Hyamsa. W 1993 roku wyszła za mąż za Wolfa Walthera, z którym przeżyła ponad 30 lat do jego śmierci w sierpniu tego roku.