Dolly Parton nie żyje. Gwiazda miała 80 lat

"Nigdy nie próbowałam być gwiazdą. Dla siebie samej jestem po prostu pracującą dziewczyną" - powiedziała Dolly Parton w 2008 roku podczas wywiadu promującego jej album "Backwoods Barbie".

Gwiazda zmarła 25 sierpnia w wieku 80 lat. Informację o śmierci Dolly Parton przekazał w specjalnym nagraniu wideo Brin Seaver, siostrzeniec gwiazdy i syn Cassie Parton. W ostatnim czasie ikona country zmagała się z problemami zdrowotnymi.

"W imieniu rodzin Partonów oraz Owensów ogłaszam dziś wiadomość o odejściu mojej cioci - Dolly Rebecki Parton Dean. (...) To zaszczyt, któremu towarzyszy zarówno ogromna duma, jak i wielki smutek. Jednak smutek pozostaje naszym udziałem, nie Dolly. Dolly żyła w świetle i spoczywa teraz w ramionach Jezusa; z pewnością powitali ją tam Carl, jej rodzice oraz niezliczone rzesze tych, którzy obserwowali ją z niebios i z utęsknieniem wyczekiwali spotkania z nią" - przekazał siostrzeniec wokalistki.

Najważniejsze kreacje filmowe Dolly Parton

Choć świat kojarzył ją przede wszystkim jako niekwestionowaną królową muzyki country, Dolly Parton stworzyła również wiele aktorskich kreacji, które przeszły do historii amerykańskiego kina.

Najważniejsze role kinowe zagrała w latach 80. XX wieku.

Zadebiutowała w 1980 roku u boku Jane Fondy w serialu "Od dziewiątej do piątej". Parton nie tylko tam zagrała, ale również wykonała tytułową piosenkę, która przyniosła jej nominację do Oscara.

W kolejnych latach mogliśmy ją oglądać u boku wielkich hollywoodzkich gwiazdorów, m.in. Burta Reynoldsa w filmie "Najlepszy mały burdelik w Teksasie" (1982) czy Sylvestra Stallone w komedii muzycznej "Kryształ górski" (1984).

Jej najsłynniejsza i najbardziej doceniona rola pochodzi z poruszającego dramatu "Stalowe magnolie" (1989). Dolly Parton stworzyła tu niezwykłą kreację, występując razem z Sally Field, Shirley MacLaine, Julią Roberts, Daryl Hannah oraz Olympią Dukakis.

Dolly Parton grała również w serialach. Widzowie mogli podziwiać jej gościnne występy w takich telewizyjnych produkcjach, jak "Hannah Montana", "Grace i Frankie", "Projekt Floryda" czy "Reba".

W ostatnich latach współpracowała z platformą Netflix. Zaowocowało to serialem "Dolly Parton's Heartstrings" (2019) - zbiorem opowieści inspirowanych jej najsłynniejszymi piosenkami oraz świątecznym musicalem "Cudownych świąt!" (2020), który przyniósł jej nagrodę Emmy.