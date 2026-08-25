Nie żyje Dolly Parton. Legenda country i filmowa gwiazda miała 80 lat

Dolly Parton nie żyje. Gwiazda miała 80 lat

Gwiazda zmarła 25 sierpnia w wieku 80 lat. Informację o śmierci Dolly Parton przekazał w specjalnym nagraniu wideo Brin Seaver, siostrzeniec gwiazdy i syn Cassie Parton. W ostatnim czasie ikona country zmagała się z problemami zdrowotnymi.

"W imieniu rodzin Partonów oraz Owensów ogłaszam dziś wiadomość o odejściu mojej cioci - Dolly Rebecki Parton Dean; dla jednych była siostrą, 'Sis' czy 'Granny', a dla kolejnego pokolenia - 'Gigi'. O to nagranie Dolly poprosiła mnie wiele lat temu, zanim jeszcze w pełni uświadomiłem sobie, że ten moment kiedyś nadejdzie. Jako szef jej ochrony przez ponad dwie dekady - rolę tę pełnił wcześniej mój ojciec, Larry - wyobrażałem sobie ciężar tej chwili, ale dopiero teraz naprawdę go poczułem".

"To zaszczyt - zaszczyt, któremu towarzyszy zarówno ogromna duma, jak i wielki smutek. Jednak smutek pozostaje naszym udziałem, nie Dolly. Dolly żyła w świetle i spoczywa teraz w ramionach Jezusa; z pewnością powitali ją tam Carl, jej rodzice oraz niezliczone rzesze tych, którzy obserwowali ją z niebios i z utęsknieniem wyczekiwali spotkania z nią" - przekazał siostrzeniec wokalistki.

Najważniejsze kreacje filmowe Dolly Parton

Choć świat kojarzył ją przede wszystkim jako niekwestionowaną królową muzyki country, Dolly Parton stworzyła również wiele aktorskich kreacji, które przeszły do historii amerykańskiego kina.

Najważniejsze role kinowe zagrała w latach 80. XX wieku.

Zadebiutowała w 1980 roku u boku Jane Fondy w serialu "Od dziewiątej do piątej". Parton nie tylko tam zagrała, ale również wykonała tytułową piosenkę, która przyniosła jej nominację do Oscara.

W kolejnych latach mogliśmy ją oglądać u boku wielkich hollywoodzkich gwiazdorów - Burta Reynoldsa w filmie "Najlepszy mały burdelik w Teksasie" (1982) i Sylvestra Stallone w komedii muzycznej "Kryształ górski" (1984).

Jej najsłynniejsza i najbardziej doceniona rola pochodzi z poruszającego dramatu "Stalowe magnolie" (1989). Dolly Parton stworzyła tu niezwykłą kreację, grając obok Sally Field, Shirley MacLaine, Julii Roberts, Daryl Hannah oraz OlympiiDukakis.

Grała również w serialach. Widzowie mogli podziwiać jej gościnne występy w takich telewizyjnych produkcjach, jak "Hannah Montana", "Diabelski młyn".

Współpraca z platformą Netflix zaowocowała serialem "Dolly Parton's Heartstrings" (2019) - zbiorem opowieści inspirowanych jej najsłynniejszymi piosenkami oraz świątecznym musicalem "Cudownych świąt!" (Christmas on the Square, 2020), który przyniósł jej nagrodę Emmy.