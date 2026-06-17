Nie żyje Daveigh Chase. Gwiazda horroru "The Ring" miała zaledwie 35 lat

Horror "The Ring" to remake japońskiego filmu Hideo Nakaty "Ring: Krąg", który swego czasu podbijał kina i wyobraźnię wielu widzów. W rolę zjawy wychodzącej z telewizora - Samary Morgan - wcieliła się Daveigh Chase. Młoda aktorka niespodziewanie zmarła w wieku zaledwie 35 lat.

Daveigh Chase: Krytyczny stan

Informację o śmierci przekazał serwis TMZ, powołując się na partnera aktorki, Roya Hernandeza. Kilka dni wcześniej uruchomił zbiórkę internetową, w której poinformował, że Chase zmaga się z zapaleniem opon mózgowych oraz poważnymi infekcjami krwi. Lekarze nie dawali aktorce dużych szans na wyzdrowienie. Jak przekazał partner, infekcja krwi doprowadziła do sepsy, a to z kolei do niewydolności organizmu.

Aktorka trafiła do szpitala w Los ANgeles na początku tego miesiąca z powodu niedożywienia.

Na ten moment media wciąż wyczekują potwierdzenia informacji z niezależnego źródła; nie wiemy, co było bezpośrednią przyczyną śmierci aktorki. Przedstawiciele aktorki także jeszcze nie zabrali głosu.

Daveigh Chase: Nie mogła znaleźć szczęścia

Daveigh Chase urodziła się 24 lipca 1990 roku. Od 2016 roku nie występowała w nowych produkcjach - jej ostatnią rolą był występ w filmie "American Romance". Najbardziej znana jest z roli Samary Morgan w dreszczowcu "The Ring". Na co dzień nie przypominała dziewczynki z horroru, a jej radosne usposobienie przyciągało fanów, mimo że na co dzień unikała showbiznesu.

Przełomowy był dla niej 2002 rok, w którym użyczyła swojego głosu Lilo w kultowej animacji "Lilo i Stitch". Podkładała też głos Chihiro Ogino w amerykańskiej wersji "Spirited Away".

Na stronie GoFundMe Hernandez wspomina o różnych trudnościach, z jakimi borykała się aktorka, w tym o prześladowaniu i konflikcie z rodziną. Chase, jak pisze, "z trudem odnajdywała bezpieczeństwo i szczęście w centrum Los Angeles", ale oboje "znaleźli chwile szczęścia i nadziei", aż do jej niedawnych problemów zdrowotnych.Jak podaje TMZ, aktorka przez lata miała liczne konflikty z prawem.