Nie żyje Christian Cousins. W dzieciństwie grał u boku Arnolda Schwarzeneggera

Christian Cousins urodził się 17 marca 1983 roku. Będąc dzieckiem wraz ze swoim bratem bliźniakiem Josephem grali w wielu produkcjach filmowych i telewizyjnych.

W operze mydlanej "Knots Landing" emitowanej na antenie stacji CBS wcielali się w Bobby'ego Ewinga - tę samą postać, którą grali na zmianę przez sześć lat (1987-1993). Podobnie było w przypadku "Critters 3", "Eerie, Indiana".

W jednym z odcinków "Highway to Heaven" oraz filmach "Roxanne: The Prize Pulitzer", "Empty Nest" i "Twin Sitters" zagrali razem, ale tym razem różnych bohaterów.

Przyrodni brat żegna Christiana Cousinsa

"Z trudem myślę o śmierci mojego brata, Christiana Cousinsa" - napisał przyrodni brat Cousinsa, Jonas Roeser 22 października. "Christian oraz jego brat bliźniak, Joseph 'Joey' Cousins, to moi bracia ze strony biologicznego ojca. Dorastali w Kalifornii, podczas gdy ja mieszkałem w Waszyngtonie; poznaliśmy się dopiero wtedy, gdy byłem na studiach. Wcześniej oglądałem ich w telewizji. Występowali w serialu 'Knots Landing', a Christian zagrał też główną rolę dziecięcą, Dominica, w filmie 'Gliniarz w przedszkolu' u boku Arnolda Schwarzeneggera (...)

"Był niezwykłym człowiekiem, pełnym pasji i energii, z mnóstwem barwnych opowieści i jeszcze większymi marzeniami. Christian był bardzo chory, cierpiał na schorzenie wątroby. Pociesza mnie myśl, że teraz przebywa w niebie u boku swojej matki, uwolniony od bólu, z którym musiał się zmagać", cytuje wpis Roesera serwis Deadline.