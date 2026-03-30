Informację o śmierci Mary Beth Hurt przekazali poprzez Facebooka najbliżsi aktorki - mąż Paul Schrader oraz córka Molly Schrader:

"Była aktorką, żoną, siostrą, matką, ciotką, przyjaciółką i wszystkie te role pełniła z wdziękiem i łagodną zaciekłością. Chociaż wszyscy jesteśmy w żałobie, pewnym pocieszeniem jest świadomość, że już nie cierpi i w spokoju połączyła się ze swoimi siostrami".

Mary Beth Hurt nie żyje. Ceniona aktorka i żona Paula Schradera

Mary Beth Hurt z powodzeniem rozwijała karierę przed kamerą i na deskach teatrów. Zadebiutowała na nowojorskiej scenie w 1974 roku. Na przestrzeni lat była trzykrotnie nominowana do nagrody Tony. Statuetkę zdobyła raz, za rolę w sztuce "Crimes of the Heart".

Na srebrnym ekranie po raz pierwszy pojawiła się w produkcji Woody'ego Allena "Wnętrza" (1978). Dzięki kreacji Joey otrzymała nominację do BAFTA za najbardziej obiecujący debiut aktorski. Największą sławę przyniosła jej jednak rola w filmie "Świat według Garpa" George'a Roya Hilla, w którym wystąpiła m.in. u boku Robina Williamsa i Glenn Close.

Oglądaliśmy ją także w "Wieku niewinności", "Czerwonym smoku", "Siedmiu życiach" czy "Nieuchwytnym". Po raz ostatni pojawiła się na ekranie w dramacie "Change in the Air" z 2018 roku.

Mary Beth Hurt zmarła w wieku 79 lat

W wywiadzie udzielonym dla "The New York Times" aktorka przyznała, że podchodzi do wyboru filmowych ról w sposób bardzo selektywny:

"Pięćdziesiąt procent ról, które mi oferują w filmach, to nic. Nie chodzi mi o ich wielkość. Po prostu nie ma w nich nic interesującego. Gram więc tylko te, które są ciekawe, chyba że dawno nie występowałam. Wtedy przyjmuję nawet mniej interesującą".

Mary Beth Hurt odeszła w wieku 79 lat w wyniku zmagań z chorobą Alzheimera.