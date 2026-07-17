Nie żyje Brenda Fricker. Zdobywczyni Oscara miała 81 lat

Brenda Fricker - jedna z najwybitniejszych irlandzkich aktorek - zmarła 16 lipca 2026 roku w wieku 81 lat. Artystka rozpoczęła swoją karierę już w latach 60. ubiegłego wieku, jednak na większą rozpoznawalność musiała poczekać ponad dwie dekady.

Fricker kojarzymy dziś z występów w filmach, takich jak "Czas zabijania", "Pole" czy "Moja lewa stopa" z Danielem Day-Lewisem, za który otrzymała Oscara za najlepszą rolę drugoplanową. Była pierwszą Irlandką, której przyznano to prestiżowe wyróżnienie.

Zagrała w "Kevinie samym w Nowym Jorku". Brenda Fricker nie żyje

Największą sympatię fanów zdobyła jednak dzięki roli gołębiarki w uwielbianej świątecznej komedii "Kevin sam w Nowym Jorku" z 1992 roku. Wystąpiła tam u boku młodego Macaulaya Culkina, któremu towarzyszyła w trakcie jego wielkomiejskiej przygody.

O śmierci artystki poinformował jej agent, Phil Belfield. "Nigdy już nie zobaczymy kogoś takiego, jak ona, a świat bez niej będzie niepełny. Czuję się zaszczycony, że mogłem ją poznać, pokochać i pracować z nią. Zawsze będzie miała specjalne miejsce w moim sercu i w sercach fanów kina i telewizji na całym świecie" - przekazał w oświadczeniu.

Kondolencje po śmierci Fricker złożył m.in. ambasador USA w Irlandii, Edward Walsh, nazywając ją "gigantem irlandzkiego kina" i chwalił jej "niezapomniany" występ u boku Daniela Day-Lewisa.

Jako pierwsza Irlandka zdobyła Oscara. Hollywoodzka kariera Brendy Fricker

Brenda Fricker urodziła się 17 lutego 1945 roku w Dublinie. Karierę aktorską rozpoczęła od ról teatralnych i telewizyjnych. Wystąpiła m.in. w pierwszej irlandzkiej operze mydlanej "Tolka Row" czy w brytyjskiej "Coronation Street".

Fricker zagrała jedną z głównych ról w serialu medycznym BBC "Na sygnale", w którym występowała w latach 1986-1990, od czasu do czasu pojawiając się w kolejnych pojedynczych epizodach.

W jej filmografii znajdują się tytuły, takie jak "Czas zabijania", "Relative Strangers", "Anioły na boisku" czy "Veronica Guerin". Po raz ostatni Fricker pojawiła się na dużym ekranie w 2010 roku.