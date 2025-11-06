Nie żyje Barbara Ptak. To ona stworzyła najpiękniejsze kostiumy

Barbara Ptak urodzona w 1930 roku w Chorzowie była polską kostiumolożką filmową i teatralną. Była autorką oprawy plastycznej do ponad dwustu przedstawień dramatycznych, oper, operetek, musicali i filmów.

Cztery filmy, do których artystka zaprojektowała kostiumy, otrzymały nominacje do Oscara: "Nóż w wodzie" (1963), "Faraon" (1966), "Ziemia obiecana" (1975) oraz "Noce i dnie" (1975). Była też autorką kostiumów do serialu telewizyjnego "Królowa Bona" (1980).

Barbara Ptak ostała uhonorowana licznymi nagrodami - między innymi Ministra Kultury i Sztuki, kilkoma Złotymi Maskami Województwa Śląskiego, Nagrodą Prezydenta Katowic oraz srebrnym medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Pożegnanie Barbary Ptak

Informację o śmierci wybitnej artystki przekazano w środę wieczorem. Ostatnie lata życia spędziła poza Polską, z córką. Przeżyła 95 lat.

W mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej słów pożegnania i wyrazów wdzięczność za wkład Barbary Ptak w rozwój polskiej kostiumografii i kinematografii.

"Niemal równo dziewięć lat temu w ówczesnym Muzeum w Chorzowie otwieraliśmy wystawę Jej chorzowskich kostiumów (...) Świat przez ten czas zdążył kilka razy zatańczyć, wywrócić się, zawalić, odbudować, ale wspomnienia zostały" - czytamy we wpisie Anny Piontek, chorzowskiej konserwatorki zabytków. "W przygotowaniach do wystawy Jej szkice nauczyły mnie, że skoro życie jest teatrem, to detal ma znaczenie tylko i aż dla tych, którzy są blisko, dla reszty liczą się tylko przerysowane efekty i kolory widoczne z daleka. Dlatego trzeba wiedzieć, dla kogo warto się starać. A wśród wielu fotografii z młodości należy mieć też swoje akty, żeby z dumą móc je prezentować potomnym... w muzeach. Barbara Ptak - wybitna artystka, kostiumograf, jej twórczość to także historia Teatru Rozrywki - kostiumy do niezapomnianych spektakli 'Skrzypek na dachu', 'Jekyll & Hyde' czy 'Szwagierki', ale i osobista historia przez kreacje Stanisława Ptaka.

Dziękujemy..."

Artystkę żegna też Jerzy Antczak, reżyser “Nocy i dni", który podzielił się poruszającym wspomnieniem.

"Odeszła Barbara Ptak. Wielka artystka, 'Noce i dnie’ oraz 'Dama kameliowa’ nie miałyby nigdy takiego wyrazu, gdyby nie Twoje genialne kostiumy. Kochana Basiu, dziękuję ci za wszystko. Odpoczywaj w pokoju z miłością, Jurek" - czytamy na facebookowym profilu twórcy.