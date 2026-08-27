Nie żyją Mariusz Łukomski i Ryszard Pawlicki. Polskie kino w żałobie

"Pogrążeni w smutku żegnamy dwa filary naszej firmy. Odeszli od nas Mariusz Łukomski i Ryszard Pawlicki. Mieliśmy ogromne szczęście Was znać i kształtować z Wami polski rynek filmowy. Dziękujemy za wszystkie wspólne momenty, za Waszą mądrość, życzliwość i ogromne poczucie humoru, które na zawsze pozostaną częścią historii Monolith Films" - czytamy w mediach społecznościowych dystrybutora.

Zmarłych pożegnano także we wpisach w mediach społecznościowych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. "Z ogromnym żalem i głębokim smutkiem żegnamy Mariusza Łukomskiego - członka Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, wybitnego producenta oraz założyciela i wieloletniego prezesa Monolith Films" - czytamy w nich. "To podwójnie bolesny moment dla środowiska filmowego. Z wielkim smutkiem przyjęliśmy również wiadomość o odejściu Ryszarda Pawlickiego - cenionego i zasłużonego dystrybutora filmowego, który przez dekady z oddaniem współtworzył polski rynek kinowy".

Mariusz Łukomski zbudował jedną z największych firm dystrybucyjnych w Polsce

Łukomski odszedł w wieku 65 lat po walce z chorobą nowotworową. Był producentem filmowym i założycielem Monolith Films. Od 1998 do 2025 roku pełnił funkcję prezesa zarządu firmy. Był członkiem Polskiej Akademii Filmowej i Rady Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Pracował przy filmach "Poniedziałek", "Kamienie na szaniec" i "Różyczka 2" jako producent, a także "Różyczka", "Biała odwaga" i "Dalej jazda!" jako koproducent.

Założone w 1998 roku Monolith Films to jedna z największych firm dystrybucyjnych i produkcyjnych w Polsce. W czasie niemal 30 lat na rynku wprowadziła do kin wiele uznanych filmów, w tym laureatów Złotych Lwów na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i Polskich Nagród Filmowych Orzeł. Jest oficjalnym dystrybutorem produkcji wytwórni DreamWorks, Ghibli i Lionsgate w naszym kraju.