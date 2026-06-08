"Super Mario Galaxy Film" (2026) to kontynuacja przygód wąsatego hydraulika znanego z gier wideo Nintendo. Mario, Luigi, księżniczka Peach i Toad wyruszają na kolejną przygodę. Tym razem lecą w kosmos, by przeciwstawić się nikczemnym planom Bowsera i jego syna, Bowsera Jr., Król Koopa i jego potomek chcą porwać księżniczkę Rosalinę. Po drodze Mario spotka nowych przyjaciół, między innymi sympatycznego dinozaura Yoshiego.

"Super Mario Galaxy Film": duże osiągnięcie animacji. Zarobiła już miliard dolarów

"Super Mario Galaxy Film" przekroczył próg 1 miliarda dolarów. Jest to pierwszy film z 2026 roku, który osiągnął ten wynik. Animowana adaptacja popularnej gry wideo została wyprodukowana przez Universal i Illumination we współpracy z Nintendo.

Produkcja kosztowała 110 milionów dolarów, co jest stosunkowo niską kwotą jak na film animowany. Z tego powodu z pewnością będzie to jeden z najbardziej dochodowych filmów roku. Poprzedni tytuł z tej serii, "Super Mario Bros. Film", również okazał się prawdziwym hitem kasowym, kończąc swój pobyt w kinach z wynikiem wynoszącym około 1,4 miliarda dolarów z globalnej sprzedaży biletów.

W "Super Mario Galaxy Film" do ról z pierwszej odsłony powrócili Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Keegan-Michael Key i Jack Black. Do obsady dołączyli Donald Glover, Glen Powell i Benny Safdie. Za reżyserię ponowie odpowiadał duet Aaron Horvath i Michael Jelenic.

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