Nie zrobił tego jeszcze żaden film z 2026 roku. Kolejny rekord pobity

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

"Super Mario Galaxy Film" osiągnął kolejny sukces. Animacja odnosząca się do świata popularnej gry zarobiła już globalnie ponad miliard dolarów! Takiego wyniku nie osiągnęła do tej pory żadna produkcja z 2026 roku.

Dwóch bohaterów leży na trawie - jeden z zieloną czapką, drugi z czerwoną. Obok nich z zamkniętymi oczami leży dinozaur Yoshi
Kadr z filmu "Super Mario Galaxy Film"Universal Pictures - Nintendo - East News

"Super Mario Galaxy Film" (2026) to kontynuacja przygód wąsatego hydraulika znanego z gier wideo Nintendo. Mario, Luigi, księżniczka Peach i Toad wyruszają na kolejną przygodę. Tym razem lecą w kosmos, by przeciwstawić się nikczemnym planom Bowsera i jego syna, Bowsera Jr., Król Koopa i jego potomek chcą porwać księżniczkę Rosalinę. Po drodze Mario spotka nowych przyjaciół, między innymi sympatycznego dinozaura Yoshiego.

"Super Mario Galaxy Film": duże osiągnięcie animacji. Zarobiła już miliard dolarów

"Super Mario Galaxy Film" przekroczył próg 1 miliarda dolarów. Jest to pierwszy film z 2026 roku, który osiągnął ten wynik. Animowana adaptacja popularnej gry wideo została wyprodukowana przez Universal i Illumination we współpracy z Nintendo.

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Krystian Zając
Krystian Zając

Produkcja kosztowała 110 milionów dolarów, co jest stosunkowo niską kwotą jak na film animowany. Z tego powodu z pewnością będzie to jeden z najbardziej dochodowych filmów roku. Poprzedni tytuł z tej serii, "Super Mario Bros. Film", również okazał się prawdziwym hitem kasowym, kończąc swój pobyt w kinach z wynikiem wynoszącym około 1,4 miliarda dolarów z globalnej sprzedaży biletów.

W "Super Mario Galaxy Film" do ról z pierwszej odsłony powrócili Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Keegan-Michael Key i Jack Black. Do obsady dołączyli Donald Glover, Glen Powell i Benny Safdie. Za reżyserię ponowie odpowiadał duet Aaron Horvath i Michael Jelenic.

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