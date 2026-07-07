Prawa do dystrybucji "Tiny Fugitives" w Ameryce Północnej przejęło Inaugural Entertainment. Za scenariusz i reżyserię niezależnego filmu odpowiada Michael Lewen. Wśród producentów znaleźli się Seth Rogen i Evan Goldberg.

Fabuła skupi się na grupie beztroskich dwunastolatków, którzy decydują się zostać do końca swojego życia na letnim obozie i dzięki temu nie konfrontować się z rozczarowaniami dorastania. Ich plany będzie starał się pokrzyżować opiekun Bob (w tej roli Knoxville), który od dłuższego czasu toczy nierówną walkę z własnymi demonami.

Johnny Knoxville szykuje się do dwóch premier w tym roku

Dla Lewena będzie to drugi film po "Cześć, żegnaj i wszystko pomiędzy" z 2022 roku. Wcześniej pracował jako producent, między innymi przy "Wykolejonej" i "Królu Staten Island" Judda Apatowa.

Dla Knoxville'a będzie to jedna z pierwszych ról po premierze "Jackass: Best and Last", wieńczącego trwającą od ponad 25 lat serię opierającą się na niebezpiecznych i skrajnie głupich wyczynach kaskaderskich. "Johnny w starciu w niemającymi hamulców dwunastolatkami to komediowe złoto" - stwierdził Kevin Weisberg, założyciel Inaugural Entertainment. "Michael Lewen nakręcił genialnie nostalgiczną, a jednocześnie całkowicie świeżą komedię na lato".

Knoxville'a zobaczymy także w "I Want Your Sex" Gregga Arakiego u boku Olivii Wilde i Coopera Hoffmana. Film miał swoją premierę na festiwalu w Sundance, a do amerykańskich kin wejdzie pod koniec lipca 2026 roku.



