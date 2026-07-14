"Ona" (2013)

Czy związek z prawdziwym człowiekiem można zastąpić relacją z wirtualną osobowością? Choć film debiutował na ekranach kilkanaście lat temu, w obliczu postępującego rozwoju sztucznej inteligencji wydaje się on niezwykle aktualny. Akcja filmu toczy się w niedalekiej przyszłości w Los Angeles. Główny bohater, Theodore (Joaquin Phoenix), który właśnie rozstał się z żoną, zarabia na życie pisaniem wzruszających, osobistych listów na zamówienie. Jego życie zmienia się, gdy pojawia się Samantha (Scarlett Johansson) - zaawansowana sztuczna inteligencja, która potrafi rozpoznawać i odwzajemniać emocje użytkownika. Między mężczyzną a oprogramowaniem nawiązuje się niezwykła, niemal ludzka relacja.

"Whiplash" (2014)

Andrew (Miles Teller) to młody perkusista, który pragnie osiągnąć muzyczną doskonałość. Jego nauczyciel, Fletcher (J.K. Simmons), to wykładowca prestiżowego konserwatorium, którego metody dydaktyczne są wręcz okrutne - zmusza uczniów do morderczego wysiłku i nieustannie ich poniża. Andrew jest jednak gotowy na wszelkie poświęcenia, by stać się muzykiem idealnym.

Film od pierwszych chwil trzyma w napięciu, będąc przejmującym obrazem ceny, jaką płaci się za realizację wielkich marzeń. Produkcja otrzymała trzy Oscary, w tym za najlepszą rolę drugoplanową dla J.K. Simmonsa.

"Tamte dni, tamte noce" (2017)

Akcja filmu rozgrywa się na północy Włoch latem 1983 roku. Elio Perlman, siedemnastolatek o amerykańsko-włoskim pochodzeniu, spędza wakacje w XVII-wiecznej willi, komponując muzykę i flirtując z przyjaciółką. Pewnego dnia do domu przybywa Oliver, młody amerykański stypendysta. W pięknych krajobrazach spalonej słońcem Italii obaj odkrywają odurzającą siłę wzajemnego przyciągania.

Ten niezwykle poruszający film zdobył szereg nagród, w tym Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany, a Timothée Chalamet za swoją kreację otrzymał nominację do statuetki dla najlepszego aktora.

"Green Book" (2019)

To jeden z najcieplejszych i najbardziej emocjonalnych filmów ostatnich lat. "Green Book" to historia dwóch mężczyzn z kompletnie różnych światów, która udowadnia, że porozumienie ponad podziałami jest możliwe.

Frank "Tony" (Viggo Mortensen) to poczciwy ochroniarz z prestiżowego klubu. Gdy miejsce pracy zostaje zamknięte na czas remontu, Tony potrzebuje nowego zajęcia. Zostaje kierowcą czarnoskórego muzyka, doktora Dona Shirleya (Mahershala Ali), który planuje tournée po południowych stanach USA. Choć początkowo Tony jest niechętny pracy dla Afroamerykanina, wspólna podróż nieoczekiwanie zbliża obu mężczyzn.

"Sound of Metal" (2019)

Ruben (Riz Ahmed) i Lu tworzą zgrany duet - on jest pełnym pasji perkusistą, ona przebojową wokalistką. Gdy ruszają w trasę koncertową, a marzenie o wydaniu debiutanckiej płyty jest na wyciągnięcie ręki, życie Rubena wywraca się do góry nogami - mężczyzna z dnia na dzień zaczyna tracić słuch. Jego przyszłość staje się wielką niewiadomą, a świat, który znał, lega w gruzach. Lu nie daje jednak za wygraną i postanawia zrobić wszystko, by uratować partnera i to, co ich łączy.

Co ciekawe, Riz Ahmed był pierwszym muzułmaninem w historii, który otrzymał nominację do Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego.