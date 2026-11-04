"Zakładnik" (2004)

Tom Cruise stał się w ostatnich latach ikoną kina akcji. Aktor przyzwyczaił nas do przekraczania granic, a w kolejnych częściach "Mission: Impossible" zachwycał ryzykownymi wyczynami kaskaderskimi. Najważniejszym osiągnięciem późnego okresu jego kariery jest "Top Gun: Maverick", powrót po niemal 40 latach do serii, która dała mu sławę. Niektórzy mówili nawet, że zapierająca dech w piersiach produkcja uratowała kina po zapaści lat 2020-2021.

Warto jednak przypomnieć inny film z sensacyjnego repertuaru Cruise'a. W "Zakładniku" Michaela Manna wciela się w Vincenta, który przybywa do Los Angeles, by w ciągu jednej nocy odbyć kilka spotkań. Namawia taksówkarza Maxa (nominowany za tę rolę do Oscara Jamie Foxx), by był w tym czasie jego szoferem za rozsądną cenę. Problem pojawia się na pierwszym przystanku, gdy na dach taksówki spada ciało zastrzelonego adwokata. Vincent okazuje się płatnym zabójcą, który ma do wykonania kilka zleceń, a Max staje się jego mimowolnym pomocnikiem w ich wypełnieniu.

"Zakładnik", podobnie jak poprzednie filmy Manna, imponował wykonaniem. Sceny akcji, szczególnie strzelanina w klubie nocnym, zachwycają choreografią i intensywnością. Kwintesencją seansu pozostają jednak potyczki słowne między zabójcą i taksówkarzem, które toczą oni między kolejnymi przystankami. W ich czasie napięcie można kroić nożem.

Tom Cruise i Jamie Foxx w filmie "Zakładnik" DreamWorks/Courtesy Everett Collection East News

"Hot Fuzz: Ostre psy"

Nicholas Angel (Simon Pegg) jest legendą londyńskiej policji. Nie straszne mu strzelaniny, pościgi, walki wręcz i związane z nimi obrażenia. Jest siłą natury i bohaterem kina akcji na ulicach brytyjskiej stolicy. Jest tak dobry, że przy nim inni funkcjonariusze wypadają blado. Rozwiązanie okazuje się proste - Angela trzeba zesłać na prowincję. Supergliniarz trafia do sielskiego miasteczka Sandford. Pech chce, że wraz z jego przybyciem rozpoczyna się fala brutalnych morderstw. Angel bierze się do pracy i szybko trafia na trop intrygi, w którą zamieszany jest lokalny biznesmen. Prawda okazuje się jednak o wiele bardziej przerażająca i - ku uciesze widzów - absurdalna.

"Hot Fuzz: Ostre psy" Edgara Wrighta to efektowna zgrywa z kina sensacyjnego lat 90. i zerowych. Brytyjczyk z jednej strony wyśmiewa się z klisz i ociekających testosteronem filmów pokroju "Na fali", z drugiej nie ukrywa, że ma do nich słabość. Efektem jego pracy są dynamiczne pościgi za łabędziami, mrożące krew w żyłach spisywanie nastolatków za picie alkoholu oraz fascynujący portret brutalnego oblicza walki o tytuł "miasteczka roku". Oraz jedna z najbardziej satysfakcjonujących finałowych strzelanin w kinie ostatnich dwóch dekad.

Nick Frost i Simon Pegg w filmie "Hot Fuzz: Ostre psy" Rogue Pictures/courtesy Everett Collection East News

Seria "John Wick"

Michael Bay ma jedną zasadę: jakikolwiek kataklizm nie spadałby na Ziemię i bohaterów, nigdy, ale to nigdy, nie zabijaj zwierzaka. Takie coś zniechęci publiczność. David Leitch i Chad Stahelski powiedzieli mu: sprawdzam. Swój film zaczynają od śmierci uroczego szczeniaka, zabitego przez jednego z bandytów podczas napadu rabunkowego. Pech napastników polega na tym, że właścicielem zwierzaka był John Wick (Keanu Reeves) - emerytowany zabójca, legenda swojego fachu. Piesek był natomiast prezentem od jego zmarłej żony. Wickowi pozostaje tylko zemsta.

Na przestrzeni czterech filmów poznajemy nie tylko historię protagonisty, ale też cały świat zabójców z ich zasadami, hierarchią i walutą. Poza kreacją świata przedstawionego twórcy zaskakują kreatywnością w kolejnych strzelaninach i walkach wręcz. Ukoronowanie orgii przemocy stanowi czwarta część, w której wrażenie robi każda sekwencja, a przy morderczym wejściu po paryskich schodach Montmartre zmęczenie bohatera dosłownie udziela się widzom. Dodajmy do tego liczne nawiązania do klasyki i gościnne występy gwiazd kina kopanego. Seria "John Wick" to skarbiec dla fanów filmów akcji. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.

Keanu Reeves jako John Wick Lionsgate/Kobal/REX East News

"The Raid 2: Infiltracja"

Pierwszy "The Raid" z 2012 roku prezentował bardzo prostą fabułę. Grupa policjantów wchodzi do budynku pełnego bandytów. Wkrótce zostają odcięci, a ich skład przetrzebiony. Pozostała przy życiu piątka stwierdza, że nie ma szans się wydostać, może więc tylko przeć w górę, aż do loftu, w którym ukrywa się szef wszystkich szefów. Po drodze walczą wszystkim, co wpadnie im w ręce.

W kontynuacji pojawia się nieco więcej fabuły, która niestety ma niewiele sensu. Jednak nie oszukujmy się, że ktoś przyszedł tu dla historii. Choreografia jest równie pomysłowa, co w części pierwszej, kości są łamane, przeciwnicy liczeni są w dziesiątkach, bohater walczy wszystkim, co może zadać obrażenia, a każdy cios boli przez długi czas.

Iko Uwais w filmie "The Raid 2: Infiltracja" Moviestore Collection/face to fa East News

"Mad Max: Na drodze gniewu"

George Miller planował realizację czwartego filmu z serii "Mad Max" od 1987 roku. Projekt wielokrotnie przekładano, a reżyser wszedł na plan dopiero w lipcu 2012 roku. Po sześciu miesiącach zdjęć i dokrętkach z listopada 2013 roku twórcy mieli 480 godzin materiału, który musieli skondensować do dwóch godzin. Wybrali to, co najlepsze, tworząc kino totalne, trzymające na skraju fotela od pierwszej do ostatniej sekundy.

"Mad Max: Na drodze gniewu" to triumf filmowego rzemiosła i praktycznych efektów specjalnych. Działa tutaj dosłownie wszystko. Produkcja, która powinna co jakiś czas wracać do kin - bo jeśli ją oglądać, to tylko na dużym ekranie.

Tom Hardy i Chrlize Theron w filmie "Mad Max: Na drodze gniewu" Warner Bros/Courtesy Everett Collection East News