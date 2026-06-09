Camila Mendes: karierę zaczynała od "Riverdale" i reklamy Ikei

W 2016 r. Mendes ukończyła licencjat na New York University's Tisch School of the Arts. W tym samym roku po raz pierwszy pojawiła się na ekranie - w reklamie Ikei. Kilka miesięcy później, w 2017 r., otrzymała rolę w Veroniki Lodge w popularnym serialu dla nastolatków stacji CW zatytułowanym "Riverdale". Młoda bohaterka przeprowadza się z matką do tytułowej miejscowości i szybko nawiązuje przyjaźń z Betty (Lili Reinhart) oraz grupką jej znajomych, którzy wkrótce znajdą się w centrum tajemniczych wydarzeń.

Już w trakcie emisji serialu (łącznie nakręcono siedem sezonów) oraz po zakończeniu "Riverdale" Mendes mogła przebierać w aktorskich propozycjach. Wystąpiła w komediodramacie "Zabawa w miłość", thrillerze "Jezioro tajemnic", czy filmach Netfliksa - "Wynajmij sobie chłopaka", "Groźne kłamstwa" czy bardzo dobrze przyjęte "Zróbmy zemstę".

W tej ostatniej produkcji Mendes wcieliła się w rolę Drei będącej u szczytu popularności w szkole średniej gwiazdy całego kampusu. Jej życie legnie w gruzach w wyniku opublikowania pewnego nagrania, o co podejrzewany jest Max (Austin Abrams), jej chłopak i król całej szkoły. Na ekranie zobaczyliśmy utalentowaną młodą obsadę - oprócz Mendes w filmie zagrały m.in. Maya Hawke i, w mniejszej roli, Sophie Turner.

Na przestrzeni lat Camila Mendes wystąpiła również w teledysku duetu The Chainsmokers do piosenki "Side Effects" oraz pojawiła się na okładkach licznych magazynów, m.in. "Entertainment Weekly", "Women's Health", "Cosmopolitan", "Seventeen", "Marie Claire", "Ocean Drive", "Teen Vogue" czy "InStyle".

Camila Mendes: obecnie świeci triumfy dzięki filmowi "Władcy Wszechświata"

Obecnie Camilę Mendes możemy oglądać w jednym z najbardziej rozrywkowych filmach lata. "Władcy Wszechświata" to adaptacja kultowej kreskówki z lat 80., opartej na linii zabawek firmy Hasbro. Opowiadała ona o Adamie, księciu królestwa Eternia, który jako He-Man broni swego domu przed niecnymi knowaniami nikczemnego Szkieletora.

Teela (Mendes) jest kapitanem gwardii królewskiej, a jej nadrzędnym celem jest ochrona rodziny królewskiej, w tym samego księcia Adama, znanego też jako He-Man. Zadaniem Teeli jest również wyszkolenie młodego następcy tronu.

Scenariusz napisali Chris Butler, Aaron Nee, Adam Nee i Dave Callaham. Na ekranie zobaczymy również między innymi Idrisa Elbę (Duncan), Alison Brie (Evil-Lyn) i Morenę Baccarin (Czarodziejka). W roli głównej wystąpił Nicholas Galitzine, gwiazda hitu "Red, White & Royal Blue" czy serialu "Mary i George". Z kolei w Szkieletora wcielił się laureat Oscara Jared Leto.

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