Choć polska reprezentacja nie zawsze dostarcza nam powodów do radości, emocje związane z futbolem są uniwersalne. Oto zestawienie najlepszych filmów piłkarskich, które warto obejrzeć, by poczuć ducha rywalizacji i sportową pasję.

"Ona to on" (2006)

Kiedy szkoła Violi likwiduje żeńską drużynę piłkarską, dziewczyna wpada na szalony pomysł: udaje swojego brata bliźniaka, by móc grać w męskim zespole. Sytuacja komplikuje się, gdy Viola zakochuje się w swoim współlokatorze, Duke'u, a sama staje się obiektem uczuć Olivii, w której z kolei kocha się Duke. To lekka, nastoletnia komedia z Amandą Bynes i Channingiem Tatumem w rolach głównych, która przed laty podbiła kina.

"Shaolin Soccer" (2001)

Stephen Chow w genialny sposób połączył świat profesjonalnego futbolu ze sztukami walki. Historia byłych mnichów z klasztoru Shaolin, którzy wykorzystują swoje nadludzkie umiejętności na boisku, to parodia kina sportowego w najlepszym wydaniu. "Shaolin Soccer" to wizualna uczta, w której piłkarze dokonują rzeczy niemożliwych, a każdy mecz zamienia się w popis kung-fu.

"Boisko bezdomnych" (2008)

Jedna z najlepszych polskich produkcji sportowych w reżyserii Kasi Adamik. Film opowiada o mieszkańcach dworców i noclegowni, którzy pod wpływem impulsu tworzą drużynę piłkarską, by reprezentować Polskę na mistrzostwach świata bezdomnych. To wzruszająca, ale pozbawiona taniej ckliwości historia o odzyskiwaniu godności, z wybitnymi rolami Eryka Lubosa i Marcina Dorocińskiego.

"Podkręć jak Beckham" (2002)

Jess, nastolatka z tradycyjnej hinduskiej rodziny mieszkającej w Londynie, marzy o karierze piłkarskiej. Jej rodzice pragną jednak, by córka skupiła się na nauce bycia "porządną żoną". Dziewczyna potajemnie dołącza do lokalnej drużyny, gdzie zaprzyjaźnia się z Juliette (Keira Knightley). Co ciekawe, reżyserka Gurinder Chadha jakiś czas temu rozważała stworzenie sequela.

"Uważałam, że nigdy nie byłabym w stanie odtworzyć tej samej magii pomiędzy grającymi w filmie Parminder i Keirą, Jonathanem Rysem Meyersem i Archie Panjabi. Jednak wraz z aktualnym sukcesem piłki nożnej czuję, że powoli zaczyna we mnie kiełkować pomysł na swego rodzaju sequel" - powiedziała Gurinder Chadha w rozmowie z "Metro".

"Mecz ostatniej szansy" (2001)

Vinnie Jones wciela się w Danny'ego Meehana, byłego gwiazdora futbolu, który trafia do więzienia. Naczelnik placówki, fanatyczny miłośnik piłki, zmusza go do stworzenia drużyny skazańców, która ma zmierzyć się w wielkim meczu ze strażnikami. Danny staje przed trudnym zadaniem: musi przemienić grupę rzezimieszków w profesjonalny zespół. Stawką w tej grze jest nie tylko honor, ale i wolność głównego bohatera.