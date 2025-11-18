Nie tylko "Rejs" i "Seksmisja". Autorskie narracje do kultowych polskich filmów

Korelacje: festiwal filmów z autorskimi narracjami

Druga edycja festiwalu filmów z autorskimi narracjami odbędzie się w dniach 20-23 listopada w kinie DCF we Wrocławiu. Dla widzów przygotowano 11 seansów, w tym 6 premierowych wersji polskich klasyków (m.in. "Klątwa Doliny Węży", "Porno", "Rejs" i "Seksmisja") z literackimi komentarzami Adama "Łony" Zielińskiego, Matyldy Damięckiej, Maćka Kurowickiego, Sylwii Chutnik, Małgorzaty Lebdy i Bartka Kędzierskiego.

Jak wyglądają takie "nowe wersje" kultowych filmów? Głosy narratorów wplecione są pomiędzy oryginalne dialogi. To rodzaj subiektywnego oprowadzania po filmie, interpretowania go w swobodny sposób, dzięki czemu wszyscy - także osoby z ograniczeniami wzroku czy słuchu - oglądają historię oczami narratora.

Jak twórcy reagują na autorskie narracje, które przygotowywane są do ich filmów? Czy oglądają wcześniej "nowe wersje" swoich produkcji?

- Za każdym razem bardzo ciekawi nas odbiór reżysera, dlatego też staramy się - w miarę możliwości - zapraszać twórców na festiwal lub przesyłać im film z narracją. Z Markiem Piestrakiem, reżyserem "Wilczycy", do której komentarz przygotowała Dorota Masłowska, rozmawialiśmy po seansie filmu w warszawskim kinie Luna. Z kolei Paweł Karpiński, którego "To tylko rock" zinterpretowany został przez Dorotę, brał udział w otwarciu festiwalu w zeszłym roku. Obaj reżyserzy wypowiadali się bardzo pozytywnie zarówno o idei Korelacji, jak i o samych narracjach - mówi w rozmowie z Interią Piotr Krzykwa, dyrektor Festiwalu Korelacje.



- W tym roku Marek Piestrak pojawi się we Wrocławiu - na inaugurację drugiej edycji festiwalu pokażemy jego kolejny film, tym razem będzie to "Klątwa Doliny Węży" z narracją Adama "Łony" Zielińskiego. Po seansie o wrażeniach będziemy dyskutować z Markiem Piestrakiem i "Łoną" - dodaje.

Zdjęcie Krzysztof Kolberger i Ewa Sałacka w filmie "Klątwa Doliny Węży" / filmpolski.pl / materiały prasowe

Jak artyści przygotowują swoje autorskie narracje?

Jak wyglądają przygotowania do autorskich narracji? Czy artyści nie boją się reakcji reżyserów? Czyją narrację i do jakiego filmu chcieliby w przyszłości usłyszeć? O to zapytaliśmy bohaterów tegorocznego Festiwalu Korelacje. O swych doświadczeniach opowiedzieli nam: reżyser i scenarzysta Bartek Kędzierski - w interpretacji Czesia, Marcela i Pułkownika (bohaterów jego serialu "Włatcy Móch" ) widzowie obejrzą "Porno" Marka Koterskiego, raper Adam "Łona" Zieliński, który przygotował narrację do "Klątwy Doliny Węży" Marka Piestraka oraz autor tekstów i lider zespołu Hurt Maciej Kurowicki, który pochylił się nad "Seksmisją" Juliusza Machulskiego.

Anna Kempys, Interia Film: Od czego zaczyna się pracę nad narracją do filmu? Czy jest określona na przykład długość tekstu, na jaką można sobie pozwolić?

Bartek Kędzierski: - Ponieważ opowiadać miałem nie ja, tylko stworzone przeze mnie postacie, a festiwalowa narracja miała być czymś innym niż klasyczna audiodeskrypcja, najważniejszym było zbudowanie wiarygodnej sytuacji i pretekstu, dla którego bohaterowie "Włatców Móch" mieliby opowiadać to, co dzieje się na ekranie. Gdy taka sytuacja ułożyła mi się w głowie, wszystko dalej było już z górki.



Łona: - Oczywiście od miłości! Ja "Klątwę Doliny Węży" kocham miłością wielką i stalą, ten film towarzyszy mi od lat, co i raz odkrywam go na nowo. To arcydzieło. Bo fakt: ten film jest wyjątkowo nieudany, ale za to w jaki piękny sposób! Co do samej narracji - nasze didaskalia muszą się mieścić pomiędzy dialogami w filmie, w ogarnięciu tej sprawy mocno pomaga niezawodna ekipa "Korelacji".

Maciej Kurowicki: - Zupełnie czymś innym jest wstępne wyobrażenie, a czymś zupełnie innym uwaga, pochylanie się, przejrzenie w tym, co wydawało nam się wcześniej takie proste. To była dla mnie droga przez własne życie, doświadczanie historii z kobietami, z relacjami, z tym jak postrzegaliśmy i jak postrzegałem męskość i kobiecość. To nie było łatwe, to nie było trudne - to było bardzo mocne i ważne doświadczenie. Trzeba się oczywiście zmieścić między dialogami. Musiałem pamiętać o osobach, które nie widzą, a jednocześnie chciałem dodać swoją autorską wizję, interpretację, widzenie.

Czy nie obawiacie się, że reżyser może się poczuć urażony, bo na przykład wasza narracja zmienia odbiór ich filmu?

Bartek Kędzierski: - Taka forma jak autorska narracja jest artystyczną wypowiedzią w obrębie istniejącego dzieła. Nie widzę powodu, dla którego reżyser miałby się obrażać za to, że ktoś trawestuje jego film. Przecież przedstawił go publiczności, zatem dał prawo innym do wypowiadania się na jego temat.

Łona: - Ta narracja nie pozbawia filmu jego uroku, bo w przypadku "Klątwy" to jest w ogóle niemożliwe - tak silny jest to urok. Mam nadzieję, że to raczej taki niewinny dodatek, ot, dyskretne ubogacenie tego absolutnego klasyka.

Maciej Kurowicki: - Znaczenia słów w czasie się zmieniają. Oczywiście, że o tym myślałem. Na samym końcu tego filmu, w mojej części opisu, interpretacji i narracji, bardzo wyraźnie o tym mówię i to nazywam.

Czyją narrację i do jakiego filmu chcielibyście usłyszeć?

Bartek Kędzierski: - Czekam na Maćka Maleńczuka i jego narrację do filmu "Pan Tadeusz".

Łona: - Najchętniej obejrzałbym "Młode wilki" z narracją Kasi Nosowskiej. Myślę, że to byłby absolutny sztos.

Maciej Kurowicki: - Interesują mnie osoby, które znam, które są częścią mojego życia i które pięknie mówią po polsku. Chciałbym usłyszeć narrację Jędrzeja Morawieckiego, Ilony Witkowskiej albo Igora Pudło. Każda z tych osób wyjątkowo myśli, widzi, czuje, rozpoznaje świat i ma niewątpliwie unikalną umiejętność nazywania go swoim językiem. Czekam na nich, jestem ich ciekaw, mam nadzieję, że to nastąpi.

Korelacje 2025: program festiwalu

"Klątwa Doliny Węży", reż. Marek Piestrak (1987), autorska narracja: Łona | premiera, gala otwarcia

"Seksmisja", reż. Juliusz Machulski (1983), autorska narracja: Maciej Kurowicki | premiera

"Porno", reż. Marek Koterski (1989), autorska narracja: Bartek Kędzierski | premiera

"Rejs", reż. Marek Piwowski (1970), autorska narracja: Matylda Damięcka | premiera

"Słoneczny zegar", reż. Andrzej Kondratiuk (1997), autorska narracja: Sylwia Chutnik | premiera

"Chyłe pola" (1970), "Rodzina człowiecza" (1966)

"Opowieść o drodze" (1958), reż. Władysław Ślesicki, autorska narracja: Małgorzata Lebda | premiera

"To tylko rock", reż. Paweł Karpiński (1983), autorska narracja: Dorota Masłowska

"Dług", reż. Krzysztof Krauze (1999), autorska narracja: Michał Witkowski

"Chudy i inni", reż. Henryk Kluba (1966), autorska narracja: Artur Andrus

Festiwal Korelacje odbędzie się w dniach 20-23 listopada w kinie DCF we Wrocławiu.