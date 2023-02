Nie tylko na walentynki: Filmy, które rozpalają zmysły. Przewodnik inny niż myślisz

Żeby było klimatycznie, ale i z odrobiną pikanterii, kokieterii, filtru, ba!, seksownie? Na komedie romantyczne reagujesz nerwową wysypką, a na myśl o seansie "Pięćdziesięciu twarzy Greya" czy "365 dni" dostajesz gęsiej skórki, nie z powodu ekscytacji, raczej odrzucenia. Nie chcesz już wracać do "Zakochanego bez pamięci" - Jim Carrey i Kate Winslet są cudowni, ale zapominanie o miłości to raczej nie pomysł na jej rozpalanie. I wiesz, że "Historia małżeńska" to rzecz nie o miłości, a rozwodzie. W dodatku dość brzydkim, ze słowami bardzo gorzkimi. Co z tego, że Adam Driver i Scarlett Johansson grają tak genialnie. "Barbarella" może jest i sexy, bo sexy jest Jane Fonda, ale też trochę śmieszna. Spokojnie. Mamy dla ciebie kilka alternatywnych, sądzimy, że całkiem zmysłowych propozycji, które w ciekawy sposób mogą rozwinąć walentynkowe spotkanie.

Czego nie oglądać. Nie wierz, jeżeli ktoś ci wmawia, że te filmy to najlepsza gra wstępna!

Najpierw przestroga! Nie daj się zwieść tym wszystkim sexy rankingom. Może i w "Pięćdziesięciu twarzach Greya", "365 dniach", "Showgirls", "Pokusie" , "Więzach" i "Och, Karol" pokazuje się więcej, może uczą one jakiejś odwagi i wprowadzają erotykę do mainstreamu, nie osłaniają ciał kotarkami, nie rumienią się nieśmiałością, ale czy naprawdę potrafią kusić i podsycać namiętność, podkręcać temperaturę i podrzucać wyobraźni nowe możliwości, skoro tak mało w nich tajemnicy. A finezji w nich tyle, co "kot napłakał". "Zmysłowość" jest wykalkulowana, choreograficznie, precyzyjnie zaplanowana i odegrana pod okiem ekspertów do spraw intymnych (skądinąd ważne, żeby odtwórcy przed kamerą czuli się bezpiecznie) przez pięknych aktorów i modeli, idealnie oświetlonych, wypudrowanych, ucharakteryzowanych, a czasem wspartych dublerami prawdziwymi lub cyfrowym retuszem. Może czasem to wystarczy, ale czy nie chcesz czegoś więcej?



"Pięćdziesiąt twarzy Greya" [trailer]

Zapomnij więc o E.L. James, Blance Lipińskiej i Edycie Folwarskiej . Wszystkich harlequinach z seksem na egzotycznej plaży lub w luksusowym hotelu, apartamencie za miliony i na jeszcze droższym jachcie zacumowanym na francuskiej riwierze, w objęciach opalonych bogaczy z sześciopakiem i idealnych dwudziestolatek, w promieniach zachodzącego słońca lub cieniu nowojorskich wieżowców.

Zapomnij też raczej o kinofilskich "must-see", zdecydowanie o głośnym "Ostatnim tangu w Paryżu" (zresztą odkąd wiadomo, że na planie reżyser Bernardo Bertolucci i aktor Marlon Brando zachowali się wobec nastoletniej jeszcze Marii Schneider w sposób skrajnie niedopuszczalny , pod płaszczykiem "sztuki" po prostu ją złamali, trudno dalej się odwagą tego filmu zachwycać i stawiać go na piedestale). Odłóż też na bok tak oczywiste propozycje, jak "Dziewięć i pół tygodnia" Adriana Lyne’a z Mickeyem Rourkiem i Kim Bassinger (choć może nie samego Lyne’a, uwagi warta jest na pewno "Niemoralna propozycja" , ale i "Niewierna" ), czy "Gorzkie gody" Romana Polańskiego z Hugh Grantem, Kristin Scott Thomas, Emmanuelle Seigner i Peterem Coyote (chyba że szukasz wieczoru-traumy, zamiast wieczoru-zmysłowości).

"Nimfomanka" Larsa von Triera to raczej też nie trop, za którym powinieneś/powinnaś podążać, bo może tam seksu dużo, nagości w bród, ale intymności i czułości zero. To kino dobre na detoks. O destrukcyjnym, fizycznym popędzie i samotności - czyli też niezbyt romantycznie. To samo powiedzieć można również o "Nieruchomym poruszycielu" Łukasza Barczyka (sam tytuł od lat odstrasza) i "Szamance" Andrzeja Żuławskiego - jeżeli zdecydujesz się na taki seans, skuszony/skuszona "erotyką" w opisie, szykuj się na najgorszy wieczór tego roku i swojego związku.

"Nimfomanka - Część I" [trailer]

Odradzamy też seanse klasycznych już dziś thrillerów erotycznych, które może i sprawiają, że w pomieszczeniu robi się goręcej, ale też szybko drastycznie, czasem z użyciem jakiegoś szpikulca lub innego ostrza, zniechęcają do nawiązywania jakichkolwiek relacji. Kiedykolwiek. Z kimkolwiek. Najdalej trzymaj się od Michaela Douglasa - swego czasu miał talent do przyciągania do siebie najbardziej zabójczych kobiet. To wpadł w sidła Sharon Stone ( "Nagi instynkt" Paula Verhoevena), to Demi Moore ( "W sieci" Barry’ego Levinsona), to Glenn Close ( "Fatalne zauroczenie" Adriana Lyne’a).

No dobrze, skoro wszystkie te l e g e n d a r n e / k u l t o w e / p o p u l a r n e dzieła (jak zwał, tak zwał) odradzamy, co zostaje? Kino to już ponad sto lat historii i od tak dawna napędza je namiętność właśnie. Nawet w czasach surowego hollywoodzkiego Kodeksu Haysa, który zabraniał pokazywania i sugerowania czegokolwiek i najchętniej ubrałby wszystkich aktorów w habity. Wtedy zresztą, być może bardziej niż kiedykolwiek wcześniej czy później, twórcy uruchamiali swoją pomysłowość i starali się przechytrzyć smutnych cenzorów, ale to inna historia. Wróćmy do filmów, które potrafią zbudować uwodzicielską atmosferę. W sam raz na randkę.



"Nagi instynkt": Trailer

Filmy na walentynki: Włochy, jednak Włochy

Tak całkiem od Włoch, gdy szuka się filmowych propozycji na namiętny wieczór we dwoje, uciec się nie da. Jednak to słońce. Te pejzaże. To wino i winnice. Piękne wille. Te uliczki i zaułki z urokliwymi trattoriami, place, fontanny, kwiaty. Gwar, uśmiech. To działa i przyciąga zarówno filmowych komiwojażerów z walizką harlequinów i sztampowymi scenariuszami, jak i artystów - marzycieli, którzy chcą porywać widzów w nieznane, szykować dla nich doznania nieoczywiste.

Choć "Ostatnie tango w Paryżu" to wybór, od którego w walentynki lepiej się zdystansować, nie oznacza to, że od razu należy przekreślić całego Bertolucciego. Zjawiskowe toskańskie lato, ciekawość, nieśmiałość, odrobina wina, ciała przy basenie, dyskretne spojrzenia i marzenia to siła "Ukrytych pragnień" (współscenarzystką obrazu jest Susan Minot). Spojrzenie skupia się tu na Liv Tyler , która gra nastoletnią Amerykankę, Lucy Harmon, poszukującą swojego biologicznego ojca i przeżywającą swe pierwsze razy, inicjację w kolejny etap życia.



"Ukryte pragnienia" [oryginalny trailer]

Lucy stanowi obiekt westchnień mężczyzn dookoła (w obsadzie znaleźli się Joseph Fiennes i Jeremy Irons), ale i chyba zachwyt kobiet. Kiedy film trafił na ekrany w 1996 roku, krytycy narzekali. Dziś zapewne pisaliby z przekąsem i poczuciem wyższości o "męskiej fantazji", z którą jak najszybciej należy zerwać. Ale "Ukryte pragnienia" nadal posiadają czar i delikatność, magnetyzującą niewinność. Niosą w sobie pokusę. Wnoszą pewien błogostan - po tym seansie, przy świecach, wydarzyć może się wszystko.

Włochy zawsze sprzyjają "klimatowi namiętności". Nie bez powodu na Sycylię pojechali twórcy serialowego "Białego lotosu" . Dowodzą tego również "Tamte dni, tamte noce" Luki Guadagnino. To też kino inicjacyjne - pierwszych uniesień, przełamywania nieśmiałości, zaspokajania ciekawości, poznawania siebie i własnych, nieuświadomionych wcześniej pragnień. Tym razem bohaterem jest chłopak, nastolatek Elio, który zakochuje się w nieco starszym Olivierze. Film wywindował Timothée Chalameta do statusu jednej z najbardziej pożądanych (sic!) gwiazd aktorskich ostatnich lat. Trochę gorzej skończył grający Oliviera Armie Hammer - choć to historia pikantna, to raczej niezbyt smaczna, raczej stylu Johnny’ego Deppa i Amber Heard, niewarta przytaczania tu. Wychodząc od powieści André Acimana i scenariusza Jamesa Ivory’ego, Luca Guadagnino buduje świat tętniący potrzebą bliskości, oddania się drugiej osobie. Płeć nie ma tu znaczenia. A miejsca, w których rozgrywa się akcja... Razem z ukochanym, ukochaną możecie na podstawie "Tamtych dni, tamtych nocy" zaplanować najbardziej romantyczne i namiętne wakacje swojego życia.



"Tamte dni, tamte noce" [trailer]

Walntynki 2023: Podkręćmy tempo

No dobrze, "Ukryte pragnienia" i "Tamte dni, tamte nocy" to jednak kino subtelności, tego, co buzuje pod spodem, dyskretnego zatapiania się w klimacie, oddawania mu i ulegania. A może z drugą połową szukasz czegoś równie gorącego, ale jednak szybszego, żywszego, bardziej przekornego, z większą dozą humoru. Więcej konkretu, mniej poezji. Więcej akcji, mniej nostalgii? Nie ma sprawy! Co powiesz na seans "Pana i Pani Smith" Douga Limana ze scenariuszem Simona Kinberga oraz z Angeliną Jolie i Bradem Pittem w głównych rolach?

Zaskoczony? Zaskoczona? Co ten film robi w zestawieniu propozycji na namiętny wieczór we dwoje? Ani to melodramat, ani komedia romantyczna. Właśnie dlatego. Można rozwodzić się na temat scenariusza, pisać o świetnie prowadzonych scenach sensacyjnych, nawet o iskrach, które lecą w czasie strzelanin i w tańcu. Ale po co - dość powiedzieć: chemia, która jest na ekranie między Jolie i Pittem szybko udziela się widzom. I nie jest "grana". W końcu to ta produkcja doprowadziła do rozstania Pitta i Jennifer Aniston, i rozpoczęła romans znany światu jako "Brangelina". Trwał ładnych kilka lat, nawet całkiem długo jak na hollywoodzkie standardy, i zanim się rozpadł - był chyba całkiem bajkowy. Zdaje się, że równie namiętny, co pamiętna scena tańca - "kto się czubi, ten się lubi".

"Mr. & Mrs. Smith": Trailer

A skoro już wywołany został taniec. Na myśl naturalnie przychodzi "Wirujący seks" - "Dirty Dancing" Emile’a Ardolino. Jasne, dlaczego nie - Patrick Swayze i Jennifer Grey w miłosnym dygu (scena w jeziorze!) to walentynkowa recepta gwarantowana, ale trochę jak wina Carlo Rossi. "Wtopy" nie będzie, ale niespodzianki też raczej nie. Jeżeli jednak ten kierunek cię interesuje - tańca, daj szansę Alowi Pacino w "Zapachu kobiety" Martina Bresta, adaptacji powieści Giovanniego Arpino. Na pierwszy rzut oka to wybitnie nieromantyczna, nienamiętna propozycja, opowieść o czymś innym, ba, z domieszką rozpaczy i depresji, ale... niewiele w kinie jest filmów, które niosą ze sobą tak olbrzymi ładunek zmysłowości i miłości, które przypominają, że to bliskość napędza ten świat. Najlepszą wizytówką i rekomendacją "Zapachu kobiety" jest tango - taniec kochanków, wiadomo. Szykuj świece, suknię, szminkę, garnitur, muzykę i ćwicz kroki. Nie zapomnicie tej randki, nawet jeżeli przy pierwszej próbie nie osiągniecie perfekcji.



"Zapach kobiety" - tango

Jak być blisko i cieszyć się z tego

Jeżeli mowa już o nauce - bliskość wcale tak naturalnie nie przychodzi, bo jak wiadomo z życia, porywom duszy i ciała niemal zawsze towarzyszą te złośliwe chochliki, wszystkie niewiadome, lęki, kompleksy, obawy. Zwłaszcza na początku znajomości, ale i dalej też. Zerknijcie do "Sztuki obsługi waginy" Andrzeja Gryżewskiego i Jagny Kaczanowskiej oraz "Sztuki obsługi penisa" Andrzeja Gryżewskiego i Przemysława Pilarskiego - ileż w strefie bliskości czeka na każdego pułapek i pytań. Istne pole minowe.

Może walentynki to dobry czas, aby się otworzyć i wspólnie poszukać odpowiedzi, przełamać w sobie różne nieśmiałości i śmiałości? Odkryć siebie samego i partnera? Kiedy zacząć, jak nie dziś? Jak zacząć, jeżeli nie z kinem? I tu w sukurs przychodzi "Powodzenia, Leo Grande" w reżyserii Sophie Hyde według scenariusza Katy Brand z brawurową, genialną wręcz kreacją Emmy Thompson i partnerującego jej Daryla McCormacka.



"Powodzenia, Leo Grande" [trailer]

Większość tej opowieści rozgrywa się w hotelowym pokoju - obok łóżka, a na pewno dookoła niego. Całość pomysłowo, lekko i z humorem, ale i ośmielającą przenikliwością traktuje o sztuce przyjemności i radości bycia razem, i pokonywaniu nie tak cichych podszeptów "hamulcowych" - czego to nie wypada, co wypada, i jak się wygląda w lustrze i w oczach bliskiej osoby. Śmiało - to seans dla dwojga, w każdym wieku, niezależnie od posiadanego doświadczenia i umiejętności rozmowy z partnerem. Bo nikt chyba nie chce, aby orgazm był tylko udawany, nawet po mistrzowsku, jak przez Meg Ryan w "Kiedy Harry poznał Sally" Roba Reinera według scenariusza Nory Ephron, mistrzyni filmowych romansów. Swoją drogą to też jest jakaś propozycja na walentynkowy wieczór - jedna z lepszych komedii romantycznych w historii kina, ale komedii romantycznych w tym zestawieniu w ogóle miało nie być!

"Kiedy Harry poznał Sally": Popis w restauracji

Odrobina klasyki na walentynki

Może pojawić się jednak klasyka kina. A nawet powinna. Gdyby tak twórcy wszelakich "365 dni", całej tej pulpowej erotyki i sztampowych komedii romantycznych, częściej po nią sięgali, kręciliby filmy o wiele bardziej zmysłowe. Nauczyliby się może, że czasem widza rozpalić można umiejętnie podprowadzając go do jakiegoś punktu, coś sugerując, pokazując jedynie skrawek. A potem - co to potem potrafi dziać się w głowach! Nic nie buduje tak emocji, nie kusi, nie uwodzi, jak sugestia właśnie.

Może romans chłopaka z matką własnej dziewczyny nie brzmi nazbyt zachęcająco jako rozgrzewka dla wspólnego wieczoru, a jednak "Absolwent" Mike’a Nicholsa (ze scenariuszem Caldera Willinghama i Bucka Henry’ego na podstawie książki Charlesa Webba) to kino, które przez pół wieku od swojej premiery (1967) niejednego widza i widzkę otworzyło na sprawy intymności. Zasługa to nie tylko Dustina Hoffmana , który tworzy swoją pierwszą ważną postać w karierze - naiwnego marzyciela, 21-letniego Bena, czy Katharine Ross , która gra jego ukochaną Elaine, co Anne Bancroft w roli Pani Robinson. Co to jest za bohaterka! Pewna swojego ciała i seksualności. Zmysłowa. Ponętna. Śmiała kusicielka. Ktoś złośliwie mógłby ją określić nieeleganckim mianem MILF ("Mum I’d Like to F***") - lub bardziej akceptowalnym przez feministki WHIP ("Woman who is Hot, Intelligent and In her Prime"). Ale Pani Robinson to znacznie więcej - postać-symbol, postać-ikona. A potrzeba było do tego niewiele - ujęcia jej nogi. Słynna łydka z pończoszką z plakatu w rzeczywistości należała do modelki i aktorki Lindy Gray, co wyszło na jaw po latach, ale to naprawdę nie ma żadnego znaczenia, liczy się efekt, a ten jest - bardzo walentynkowy!

"Absolwent": Trailer HQ

Kino rozpalające zmysły wcale nie musi w całości dookoła pragnień ciała się skupiać. To zbyt proste. Gorąco się robi, gdy Rita Hayworth ściąga rękawiczki w słynnej scenie w "Gildzie" Charlesa Vidora z 1946 roku. Dreszcze wstrząsają nie tylko ciałem Madame de Tourvel - Michelle Pfeiffer, gdy uwodzi ją wicehrabia de Valmont - John Malkovich w "Niebezpiecznych związkach" Stephena Frearsa na podstawie powieści Choderlos de Laclosa.



"Niebezpieczne związki" (1988): Official Trailer

Grzeszne myśli pojawić się mogą w głowie widza, gdy Cary Grant i Ingrid Bergman całują się w "Osławionej" Alfreda Hitchocka. A nic się tu przecież specjalnego nie dzieje. Żadnych fajerwerków, żadnych głębokich oddechów, żadnych naoliwionych ciał splątanych w erotycznym tańcu światła, cienia i dynamicznych zbliżeń. A jednak! Kiedy mistrz suspensu kręcił swój film pocałunek nie mógł trwać dłużej niż 3 sekundy. Inna rzecz, że suspensu u Hitchcocka nie byłoby bez napięcia seksualnego, które obecne jest w większości jego filmów. A jeżeli idzie o kręcenie ujęć pocałunków - niewielu jest twórców, którzy uzyskali w tym taką wprawę. Wspomnieć wystarczy sceny z "Okna na podwórze" (gdy usta Grace Kelly zbliżają się do ust Jamesa Stewarta), czy z "Marnie" (Tippi Hedren i Sean Connery razem przeciwko burzy!). Rozpustny seks na jachcie w przystani w Cannes nie stanowi tu żadnej konkurencji. Choćby i dziesięciu szejków i sto piękności tarzało się tam po pokładzie, oblewało szampanem i kozim mlekiem.

"Osławiona" - scena pocałunku

Co innego w "Oczach szeroko zamkniętych" Stanleya Kubricka z Nicole Kidman i Tomem Cruise’em. Tu jednak do namiętności dodana jest spora doza tajemnicy i pewnej groźby. Dreszczyk emocji wkrada się do sypialni może aż za nadto.



Wróćmy jeszcze na momencik do pocałunków - przecież bez nich nie ma żadnej gry wstępnej. Nie ma bliskości, intymności, uwodzenia, pożądania. Nie ma w kinie gorętszych ujęć niż sekwencja klasycznych ekranowych pocałunków wpleciona w fabułę "Cinema Paradiso" Giuseppe Tornatore. Na nich zapewne zestawienie to można by zamknąć, ale dopowiedzieć należy jeszcze kilka słów. Lista ta wyszła od Włoch i do Włocha urodzonego na Sycylii powraca. W "Cinema Paradiso" Tornatore składa hołd kinu jako takiemu, ale pożądanie i namiętności obecne są we wszystkich jego filmach.

"Cinema Paradiso" - sceny pocałunków

Jeżeli jeszcze nie znalazłeś / nie znalazłaś tu tytułu dla siebie i swojej połówki - może rozważ "Malenę" z obezwładniająco hipnotyzującą Monicą Bellucci, talentem i urodą, do których wzdychają mężczyźni i kobiety po równo. A może "Konesera" - który pokazuje jak kobieta uwieść może mężczyznę za pomocą sekretu, nie pokazując się mu nawet. U Tornatore zmysły i wyobraźnię pobudza niemal każdy kadr.

"Malena": Trailer

Filmowe walentynki: Mało?

Jeszcze za mało? To może deser - z innego kręgu miłosnych uniesień i westchnień. Magię przyciągania rozbudzać potrafi zdecydowanie Wong Kar-wai - może nie w każdym swoim filmie, ale niezapomniane wrażenia na pewno pozostawiają jego "Spragnieni miłości" . To rzecz o miłości platonicznej, przez to chyba jeszcze potężniejszej i jeszcze mocniej oddziałującej na widza. Te kadry, spojrzenia, stroje, cienie, czerwienie, pomarańcze - wszystko jest tu nasycone i przesycone pożądaniem, choć i niewinnością szczerego uczucia. Zatopić można się też i w innych przesiąkniętych miłością filmach Kar-waia: "Chungking Express", "2046", "Happy Together". Jeżeli jeszcze tam nie zaglądaliście, pora najwyższa.



"Spragnieni miłości": Official Trailer (English)

Na wulkanie bliskim eksplozji tuż pod powierzchnią bazuje też często kojarzony przede wszystkim z ekranową przemocą Park Chan-wook. Co do walentynek ma twórca "Old Boya"? Niedawno do kin weszła jego "Podejrzana" , intrygujący dialog z kinem noir i pielęgniarką-femme fatale, która wodzi za nos pewnego detektywa. Bardziej namiętnie jest w "Stokerze" i "Służącej". Wszystko tu drga. Nie zawsze jest czytelne, ale tym bardziej rozpala ciekawość i wyobraźnię. Pocałunek, dotyk. I spojrzenie - przecież ono jest pierwsze. Przed pocałunkiem, przed muśnięciem ust, ciał drganiem. A czym jest kino, jak nie patrzeniem? Najlepiej razem.

Redakcja Interia Film życzy niezapomnianych odkryć filmowych nie tylko w te walentynki.