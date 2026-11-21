Robert Pattinson nowym Bondem. Wybieramy jego najlepsze role

Robert Pattinson, niegdyś kojarzony z serią "Zmierzch", dziś znany przede wszystkim z "Batmana" i "Odysei", właśnie został nowym Jamesem Bondem. Amazon potwierdził tę informację po wielu miesiącach dociekań i spekulacji, otwierając tym samym zupełnie nowy rozdział w karierze 40-letniego Brytyjczyka.

Pattinson przez wiele lat ciężko pracował na to, aby zdjąć z siebie łatkę chłopca, który karierę zawdzięcza udziałowi w wielkich filmowych franczyzach. W ostatnim czasie mogliśmy go obserwować w kilku intrygujących tytułach kina niezależnego, takich jak "Zgiń kochanie" czy "The Lighthouse". To jednak zaledwie próbka jego aktorskich możliwości. Pattinson to bez wątpienia jeden z najzdolniejszych aktorów dzisiejszego Hollywood, który nie bez powodu zdobył uznanie ze strony Denisa Villeneuve'a.

Prezentujemy pięć ról Roberta Pattinsona, które udowadniają, że jest właściwym wyborem do roli Jamesa Bonda.

5. "The Batman", reż. Matt Reeves

Kadr z filmu "The Batman" Warner Bros. materiały dystrybutora

Mroczna kreacja Bruce'a Wayna to swoisty powrót Pattinsona do wysokobudżetowych komercyjnych projektów, jednak reżyserska finezja Matta Reevesa sprawiła, że nowy "Batman" to coś więcej niż kolejny film o superbohaterze, który walczy z przeciwnościami losu. To skonfliktowana wewnętrznie postać mściciela, który porzucił wizerunek pewnego siebie milionera i stał się wyalienowanym, zamkniętym we własnych myślach cieniem dawnego siebie. Spośród poprzednich odtwórców Batmana Pattinsona wyróżnia powściągliwość, niepokój i skupienie na samej formie i oszczędność ekspresji. Nie bez powodu ten wycofany, balansujący na granicy załamania bohater tak bardzo rezonuje ze współczesnym widzem, który odnalazł w jego bezradności i zagubieniu kawałek samego siebie.

4. "Drama", reż. Kristoffer Borgli

Zendaya i Robert Pattinson w filmie "Drama" Monolith Films materiały prasowe

Komediodramat Kristoffera Borgliego to splot z pozoru absurdalnych zgrzytów, które sprawiają, że wesele Charliego i Emmy staje pod dużym znakiem zapytania. Bohater grany przez Pattinsona nie radzi sobie ze związkowym kryzysem, popadając w histerię i tonąc we własnej bezradności. Podąża za impulsem ucieczki od problemów i wszelkiej odpowiedzialności. Aktor czerpie z elementów charakterystycznych dla tragikomedii, tworząc jednocześnie ognisty duet ekranowy z partnerującą mu Zendayą. Narastające napięcie w ich związku i nagłe zderzenie z prawdą wymazuje portret romantycznej miłości bez skazy, w który niepostrzeżenie wkrada się instynkt gniewu, zemsty i chęć dociekania prawdy za wszelką cenę.

3. "Odyseja", reż. Christopher Nolan

Robert Pattinson w filmie "Odyseja" Melinda Sue Gordon/Universal Pictures materiały dystrybutora

"Odyseja" to nie tylko najdroższa produkcja w karierze Brytyjczyka, ale i niepowtarzalna okazja do wyjścia z aktorskiej strefy komfortu i odegrania postaci skrajnie antypatycznej. Antinous to jeden z przeciwników mitycznego Odyseusza. Nikczemny zalotnik Penelopy, który więzi ją pod nieobecność męża. To ekranowa definicja zimnego drania, którego celem jest wyłącznie poczucie władzy i chęć zemsty. Pod fasadą groźnej męskości kryje się jednak drżący ze strachu mały chłopiec, który w godzinie próby prędzej wyśle na pierwszy ogień swoich pobratymców, niż sam wykaże się odwagą i stanie do walki.

2. "The Lighthouse", reż. Robert Eggers

Robert Pattinson w filmie "The Lighthouse" materiały prasowe

W "The Lighthouse" Pattinson w wielkim stylu prezentuje rozpiętość swojego warsztatu. W tym czarno-białym dramacie psychologicznym Roberta Eggersa aktor wciela się w postać uwięzionego na odludziu latarnika, którego samotność stopniowo przeradza się w pełne napięcia i szaleństwa załamanie nerwowe. Paranoja okoliczności, w jakich znaleźli się bohaterowie (Pattinsonowi partneruje znakomity Willem Dafoe) jest przyczyną hipnotycznego wręcz pojedynku skazanych na banicję charakterów, ich myśli i lęków schowanych w klaustrofobicznej przestrzeni morskiej latarni.

1. "Good Time", reż. Benny Safdie, Josh Safdie

Robert Pattinson w filmie "Good Time" A24 Films materiały prasowe

Za sprawą rewelacyjnego dramatu "Good Time" w reżyserii braci Safdie Robert Pattinson zaliczył kapitalny debiut w kinie artystycznym. Jego bohater Connie nieudolnie planuje amatorski napad na bank, desperacko pragnąć wyrwać się z monotonii codziennego życia. To przygnębiający portret złamanego i dogłębnie nieszczęśliwego młodego człowieka, który zaślepiony chęcią zysku i ucieczką przed policyjnym pościgiem porzuca swojego niepełnosprawnego intelektualnie brata (Benny Safdie). Ten niezwykle poturbowany wewnętrznie bohater dla zaspokojenia własnych celów nadszarpuje zaufanie każdego, kto wejdzie z nim w bliższą relację. To jego osobowość nadaje dynamikę całej opowieści, zanurzonej w eklektycznej palecie barw i elektronicznej ścieżce dźwiękowej. Jeśli Robert Pattinson dalej kojarzy wam się z popularnymi franczyzami, "Good Time" udowadnia, że nowy James Bond doskonale sprawdza się właściwie w każdym gatunku.