Ralph Fiennes , a w zasadzie Ralph Nathaniel Twisleton-Wykeham-Fiennes urodził się w 1962 roku w Ipswich (wschodnia Anglia). Przyszedł na świat w katolickiej rodzinie, jako najstarsze z sześciorga dzieci fotografa i ilustratora Marka Fiennesa oraz pejzażystki i pisarki Jennifer Anne Mary Alleyne Lash. Fiennes jest w ósmym pokoleniu kuzynem księcia Karola.

Zamiłowanie do sztuki wyniósł z domu, zresztą podobnie jak większość jego rodzeństwa, która także wybrała karierę artystyczną. Uczęszczał do szkoły dla chłopców Bishop Wordsworth. Początkowo miał zamiar zostać malarzem, rozpoczął nawet naukę w Chelsea College of Art & Design, jednak już po roku przeniósł się do Royal Academy od Dramatic Art.

"Lista Schindlera" (1993)

Dzięki roli Heathcliffa, porywczego buntownika o wrażliwości romantyka w melodramacie "Wichrowe Wzgórza" (1992), Fiennes został zauważony przez Stevena Spielberga. Reżyser postanowił obsadzić go w roli Amona Götha - bezdusznego komendanta w dramacie historycznym "Lista Schindlera" (1993). Za ten występ otrzymał m.in. nominację do Oscara i Złotego Globu. Na potrzeby roli aktor przytył aż 13 kilogramów.

"Wierny ogrodnik" (2005)

Stworzony przez utalentowanych twórców filmowych z całego świata "Wierny ogrodnik" łączy w sobie cechy filmu przygodowego, thrillera politycznego i historii miłosnej.

"Dla mnie to 'historia miłosna w retrospekcji'" - mówił Ralph Fiennes, odtwórca tytułowej roli. Z jednej strony mamy thriller polityczny o bezprawnych działaniach i nadużyciu władzy, z drugiej strony emocjonalną opowieść o tym, jak wyglądał związek między Justinem (Fiennes) a Tessą Quayle (Rachel Weisz). Po jej śmierci Justin bada nie tylko to, co próbowała rozpracować Tessa, ale też prowadzi dochodzenie, które ma odkryć prawdę o ich związku.

Ralph Fiennes jako Lord Voldemort w serii "Harry Potter"

Ralph Fiennes na początku nie był przekonany do występu w produkcji o młodym czarodzieju, gdyż pierwsze części książki kojarzyły mu się z opowieściami skierowanymi do dzieci. Za namową najbliższych przyjął jednak rolę Voldemorta, który w historii Harry'ego Pottera jest ucieleśnieniem zła. Wcielał się w czarnoksiężnika i głównego przeciwnika Pottera w czterech częściach serii. Na potrzeby roli musiał przechodzić wielogodzinną charakteryzację; nosił sztuczne zęby, a później także komputerowo usuwano mu nos.

"Grand Budapest Hotel" (2014)

"Grand Budapest Hotel" to jeden z najbardziej lubianych filmów w dorobku reżyserskim Wesa Andersona. Fabuła skupia się na dwójce bohaterów, którzy mają talent do znajdowania się w tarapatach. Ekscentryczny konsjerż Gustave H. (Fiennes) oraz chłopiec hotelowy Zero Moustafa (Tony Revolori) zostają wplątani w sprawę kradzieży dzieła sztuki oraz rodzinne waśnie.

Produkcja została nagrodzona czterema Oscarami oraz pięcioma statuetkami BAFTA.

"Konklawe" (2024)

Film "Konklawe" oparty na bestsellerowej powieści Roberta Harrisa to trzymający w napięciu thriller polityczny, którego akcja rozgrywa się w Watykanie. Po śmierci kontrowersyjnego papieża kardynałowie zbierają się na konklawe, by wybrać nowego przywódcę Kościoła. W centrum wydarzeń znajduje się kardynał Lawrence, który musi poradzić sobie z intrygami, tajemnicami i niespodziewanym pojawieniem się enigmatycznego kardynała Beniteza.

Dzieło Edwarda Bergera wyróżnia się znakomitym scenariuszem, intensywną atmosferą i zachwycającymi kreacjami aktorskimi, w tym główną rolą Ralpha Fiennesa, który otrzymał za nią nominację do Oscara.

Przyszłość mężczyzny w świecie filmu również zapowiada się obiecująco. Już 20 czerwca pojawi się na ekranie kin w produkcji Danny'ego Boyle'a "28 lat później", kontynuacji apokaliptycznego horroru z 2002 roku "28 dni później". Na przyszły rok natomiast zapowiedziano premierę nowej części "Igrzysk śmierci", w której zagra postać Coriolanusa Snowa. Odsłona zatytułowana "Wschód słońca w dniu dożynek" wejdzie do kin 20 listopada 2026 roku.

