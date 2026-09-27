Nie spieszyło im się do ślubu. Ceremonia okazała się być czymś wyjątkowym

Jim Parsons stał się ulubieńcem widzów dzięki "Teorii wielkiego podrywu"

Jim Parsons przez lata był ulubieńcem nie tylko amerykańskiej, ale i światowej publiczności. Od 2007 do 2019 roku wcielał się w postać Sheldona Coopera w kultowym sitcomie "Teoria wielkiego podrywu". Rola ta przyniosła mu uwielbienie fanów oraz nagrodę Emmy i Złoty Glob.

W 2018 roku Forbes oszacował roczną pensję na 26,5 miliona dolarów i nazwał go najlepiej opłacanym aktorem telewizyjnym na świecie - w czasie największej popularności "Teorii wielkiego podrywu" Parsons zarabiał milion dolarów za odcinek. Prywatnie aktor od lat jest w szczęśliwym związku z artystą Toddem Spiewakiem, z którym prowadzi studio That's Wonderful Productions

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Jim Parsons i Todd Spiewak poznali się na randce w ciemno

Jim Parsons i Todd Spiewak poznali się na randce w ciemno w jednym z klubów karaoke. "Moja szefowa i najlepsza przyjaciółka Jima z czasów studiów nas ze sobą skojarzyły" - powiedział Spiewak w trakcie wywiadu kilka lat temu. "Towarzyszyły nam podczas pierwszej randki, więc nie byliśmy sami".

Choć byli już ze sobą wiele lat, Jim Parsons dokonał coming-outu dopiero w 2012 roku w wywiadzie dla New York Times. Wtedy właśnie, bez podania nazwiska partnera, powiedział, że od niemal dekady jest w szczęśliwym związku. Kiedy rok później odbierał swoją trzecią nagrodę Emmy za rolę Sheldona Coopera, w swojej mowie wspomniał o ukochanym, nazywając go swoją "najbardziej ulubioną osobą na tej planecie".

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Jim Parsons Mike Blake / Reuters / Forum Agencja FORUM

Jim Parsons i Todd Spiewak: nie spieszyło się im do ślubu, okazał się on czymś wyjątkowym

Choć Parsons i Spiewak byli razem kilkanaście lat, to nie spieszyło im się do ślubu. Zdecydowali się dopiero w 2017 roku.

"Szczerze mówiąc, sam akt zawarcia związku nie był dla nas aż tak istotny" - mówił swego czasu Parsons. "Może brzmi to dość chłodno, ale w końcu pomyślałem: "Urządźmy przyjęcie, żeby to uczcić, i po prostu sformalizujmy nasz związek". Jak jednak zaznacza, była to chwila, która okazała się mieć dla niego wielkie znaczenie.

Długo żyłem w czasach, kiedy nie było to [wzięcie ślubu - przyp. red.] możliwe, a moje życie dobrze się układało. Później okazało się to dla mnie znacznie bardziej znaczące, niż kiedykolwiek przypuszczałem".

Jakiś czas po ślubie, w programie Stephena Colberta Parsons mówił: "Znaleźć miłość, to coś, co najbardziej ze wszystkich rzeczy, jakie potrafię sobie wyobrazić, zbliża mnie do poczucia obecności Boga... czy czymkolwiek to dla ciebie jest".

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