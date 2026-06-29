Eisenberg wcielił się w założyciela Facebooka w "The Social Network" Davida Finchera. Występ przyniósł mu między innymi nominację do Oscara.

Za kamerą "The Social Reckoning: W sieci konsekwencji" stanął Aaron Sorkin, scenarzysta poprzedniego filmu. Fabuła skupi się na aferze Facebook Papers z 2021 roku. Stojąca za wyciekiem dokumentacji Frances Haugen utrzymywała, że władze serwisu społecznościowego były świadome jego negatywnego wpływu na użytkowników.

Jeremy Allen White zagrał Jeffa Horowitza, dziennikarza "Wall Street Journal", który ujawnił aferę. W Haugen wcieliła się Mikey Madison, laureatka Oscara za "Anorę". Z kolei Jeremy Strong zastąpił Eisenberga w roli Zuckerberga.

"The Social Reckoning. W sieci konsekwencji" [trailer] materiały dystrybutora

Jesse Eisenberg nie chce mieć nic wspólnego z Markiem Zuckerbergiem

Gwiazdor "The Social Network" przyznał, że Sorkin kontaktował się z nim w sprawie powrotu do roli założyciela Facebooka. "Rozmowa z Aaronem to przyjemność, bo jest on niezwykle elokwentny, ujmujący i błyskotliwy" - stwierdził Eisenberg. "Rozmawialiśmy o nowym filmie przez kilka dni. Aaron mówi tak, jak pisze, czyli wspaniale. Ma się wrażenie, że jeśli odmówi się współpracy z nim, to zawiodło się Amerykę".

"Powiedziałem mu, że chciałbym obrać inny kierunek w swoim życiu. Jego odpowiedź ładnie to wszystko podsumowała. Nie chcę być utożsamiany z postacią Zuckerberga, ale wszystkie powody mojej decyzji nie mają nic wspólnego z tym, jak wspaniały będzie i pewnie już jest ten film" - kontynuował aktor.

Eisenberg nie ukrywał w przeszłości, że nie będzie wcielał się w Zuckerberga, ponieważ nie chce być z nim kojarzony. Wskazał między innymi na decyzję o rezygnacji z fact-checkingu na portalach Facebook i Instagram z początku 2025 roku. "Ci ludzie mają miliardy dolarów. Więcej pieniędzy niż kiedykolwiek zgromadził jakikolwiek człowiek. I co z nimi robią? Wykorzystują je, by przypodobać się komuś, kto szerzy nienawiść" - mówił w lutym 2025 roku w rozmowie dla BBC, wskazując na obecność Zuckerberga i innych miliarderów na zaprzysiężeniu Donalda Trumpa.

Kiedy premiera kontynuacji "The Social Network"?

"The Social Reckoning: W sieci konsekwencji" wejdzie do kin na całym świecie 9 października 2026 roku.