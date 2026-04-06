"Mumia: Film Lee Cronina" opowiada o dziennikarzu, którego córka znika bez śladu. Dziewczyna odnajduje się nagle osiem lat później. Jednak to, co pierwotnie jest radosnym wydarzeniem, szybko zmienia się w koszmar. W rolach głównych zobaczymy Jacka Reynora, Laię Coste, May Calamawy, Natalie Gracie i Verónicę Falcón.

Z kolei przygodowy cykl "Mumia" został zapoczątkowany w 1999 roku. Fabuła skupia się na perypetiach poszukiwacza skarbów Ricka O'Connella (Brendan Fraser), jego żony Evelyn (Rachel Weisz) i ich rodziny. W pierwszej i drugiej odsłonie serii stanęli oni do walki z Imhotepem (Arnold Vosloo), kapłanem Ozyrysa. Czwarta część cyklu wejdzie do kin w 2028 roku. Za kamerą staną Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett.

Mumia: Film Lee Cronina materiały prasowe

Blumhouse przypomina: w tym filmie nie ma Brendana Frasera

Wytwórnia Blumhouse, która wyprodukowała film Lee Cronina, postanowiła wykorzystać zbieżność tytułów. Na jej profilu w serwisie X od kilku dni pojawia się wiadomość "Brendan Fraser nie występuje w 'Mumii: Filmie Lee Cronina'".

Należy zaznaczyć, że obie produkcje różnią się także tonacją. Kolejne części "Mumii" z Fraserem otrzymały kategorię wiekową PG-13. Oznacza to, że są one odpowiednie dla widzów od 13 roku życia. Z kolei film Cronina jest mroczny i ekstremalnie brutalny.