Nie obchodzą go Oscary. "Człowiek daje statuetki. Bóg nagradza"

Aktor ma na swoim koncie dwa Oscary – za drugoplanową rolę w "Chwale" (1989) i pierwszoplanową w "Dniu próby" (2001). Był nominowany za siedem innych ról, między innymi w "Malcolmie X" i "Huraganie". Dziesiątą szansę na statuetkę otrzymał za produkcję filmu "Płoty".

Denzel Washington szczerze o Oscarach. "Nie będą nic znaczyły"

W podcaście "Jake’s Tales" Washington przyznał, że nie obchodzą go nagrody. "Nie kręcę filmów dla Oscarów. Takie rzeczy mnie nie jarają. Robię w tym biznesie od dłuższego czasu. Były momenty, gdy coś wygrywałem, chociaż nie powinienem, i nie wygrywałem, chociaż powinienem. Człowiek daje statuetki. Bóg nagradza" – mówił uznany aktor.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Gladiator II" [trailer 2] materiały prasowe

"Nie interesują mnie Oscary. Ludzie pytają mnie, gdzie je trzymam. Obok siebie. Nie przechwalam się, mówię, jak jest. Gdy nadejdzie mój czas, Oscary nie będą nic znaczyły" – kontynuował.

Na początku roku Washington miał szansę na nominację za sprawą "Gladiatora II". Gdy został pominięty, nie udawał, że bardzo go to przejęło. "Żartujecie sobie? Ojej, ojej, tak się przejąłem. Cieszę się za tych, którzy zostali nominowani. I jestem zadowolony z tego, co robię" – mówił wtedy dziennikarzom.

Zdjęcie Denzel Washington w filmie "Gladiator II" / EPK.TV/Cuba Scott/© 2024 Paramount Pictures / materiały prasowe

Denzel Washington bardzo przeżył oscarową porażkę sprzed 25 lat

Był jednak czas, gdy Washington przejmował się oscarowymi niepowodzeniami. W listopadzie 2024 roku zdradził w rozmowie z "Empire", że bardzo przeżył swoją przegraną z Kevinem Spaceyem w 2000 roku. Washington walczył wtedy o statuetkę za najlepszą główną rolę męską za "Huragan" Normana Jewisona. Wcześniej otrzymał za nią Srebrnego Niedźwiedzia w Berlinie i Złoty Glob. Z kolei Spacey wygrał nagrodę Gildii Aktorów i BAFTA za "American Beauty". Ostatecznie w jego ręce trafił także Oscar.

"Pamiętam, że obróciłem się wtedy i spojrzałem na Kevina. Oprócz ludzi wokół niego nikt nie wstał. Wszyscy patrzyli się na mnie" - wyznał Washington. "Może ja tak odczytywałem tę sytuację. Może miałem wrażenie, że się na mnie gapią. Po co mieliby to robić? Jak teraz o tym myślę, wydaje mi się, że raczej tak nie było".

Aktor przyznał, że bardzo przeżył tę przegraną. "Jestem pewny, że wróciłem do domu i musiałem się napić. Nie chcę brzmieć, jakbym biadolił: 'Ojej, on wygrał mojego Oscara', czy coś takiego. To nie było tak" - zapewniał.

Washington nie chciał nawet oglądać filmów nominowanych do Oscara podczas kolejnego rozdania i brać udział w głosowaniu. "Powiedziałem [żonie]: 'Mam to gdzieś. [...] Chcesz, to głosuj [za mnie]. Ty je obejrzyj. Ja nie będę tego robił'" - wspominał. "Poddałem się. Zgorzkniałem. Celebrowałem użalanie się nad sobą".

Zdjęcie Denzel Washington i Ethan Hawke w filmie "Dzień próby" / Mary Evans/All Film Archive/Warner Bros/East News / East News

Denzel Washington pocieszał kolegę z planu po oscarowej przegranej

Jednak dwa lata później Washington udzielił porady Ethanowi Hawke’owi, który przegrał walkę o Oscara za drugoplanową rolę męską z Jimem Broadbentem. "Dobrze, że przegrałeś. Przegrana wyjdzie ci na dobre" – miał usłyszeć młody aktor.

"Nie chcesz podnosić swojego statusu nagrodą. Chcesz, by to status nagrody się podniósł, bo jesteś jej laureatem. [Washington] myśli w taki sposób" - mówił Hawke w programie "Who’s Talking to Chris Wallace" w maju 2024 roku. "Nagroda Akademii coś znaczy, ponieważ ktoś pokroju Denzela jest jej laureatem. Nie wpłynęła ona na to, kim on jest".

"Byłem na rozdaniu nagród Akademii, siedziałem obok Denzela Washingtona i byłem nominowany w jednej kategorii z Ianem McKellenem [za 'Władcę Pierścieni: Drużynę Pierścienia']. Już wtedy wygrałem. Nie mogłem na to patrzeć w inny sposób" – zakończył aktor.