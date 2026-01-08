Nie mógł pracować. Wszystko przez... za głośne kamery

"To był pierwszy film kręcony wyłącznie kamerami IMAX" – wspominał Damon. "A te są bardzo głośne. Brzmią jak blender. Gdy jesteś blisko, masz wrażenie, że ktoś wciska ci robot kuchenny w twarz. Do tej pory w scenach realizowanych tymi kamerami nigdy nie było dialogów. Nie moglibyśmy pogadać przy zwyczajnej kamerze IMAX, bo nie dałoby się nic usłyszeć".

Obejście tej przeszkody okazało się wyzwaniem dla ekipy technicznej. "Zbudowali gigantyczną osłonę wokół kamery na rzecz scen dialogowych i system luster, żeby kamery wydawały się bliżej aktorów, a oni mogli swobodnie rozmawiać. Nie wiem, ile pracy zajęło wymyślenie tego. Niemniej, [Nolan] chciał nakręcić film w całości na kamerach IMAX i dokonał tego" – kontynuował aktor.

Reżyser skontaktował się z Richem Gelfondem, prezesem IMAX, na rok przed wejściem na plan "Odysei". Powiedział mu, że zamierza zrealizować swój film tylko na jego kamerach, ale do tego czasu trzeba rozwiązać kilka problemów. "A my je rozwiązaliśmy" – mówił Gelfond z dumą na konferencji w czasie festiwalu w Cannes w maju 2025 roku.

"Odyseja". Co wiemy o najnowszym filmie Christophera Nolana?

"Odyseja" będzie adaptacją greckiego eposu autorstwa Homera. Opowiada on o dziesięcioletniej podróży Odyseusza, który po zakończeniu wojny trojańskiej stara się wrócić na wyspę Itaka.

W roli głównej zobaczymy Matta Damona. W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się także Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Bill Irwin i Samantha Morton. Za kamerą stanął Christopher Nolan, laureat dwóch Oscarów za „Oppenheimera” z 2023 roku.

Premiera "Odyseja" jest planowana na 17 lipca 2026 roku. Wytwórnia Universal zapowiada go jako "wizjonerskie, wyjątkowe w tym pokoleniu dzieło, z którego dumny byłby sam Homer". Zdjęcia realizowano w okresie od lutego do sierpnia 2025 roku w Maroku, Grecji, Włoszech, Szkocji, Islandii oraz na Saharze. Budżet produkcji szacuje się na 250 milionów dolarów.