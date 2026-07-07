Zendaya zdradza, jak dowiedziała się o swojej roli w "Odysei"

Trudno dziś o bardziej zapracowaną gwiazdę młodego pokolenia, niż Zendaya. 29-latka zdominowała rynek filmowy i występuje w aż pięciu głośnych premierach 2026 roku. Aktualnie aktorka promuje "Odyseję" Christophera Nolana, w której wcieliła się w postać greckiej bogini, Ateny.

W najnowszym dziele reżysera "Oppenheimera" zobaczymy również Toma Hollanda, który prywatnie jest mężem Zendayi. Jak się okazuje, to on otrzymał angaż do "Odysei" jako pierwszy, a aktorka nie miała pojęcia, że również znajdzie się w obsadzie filmu. To właśnie on przekazał jej radosną nowinę.

W podcaście Josha Horowitza "Happy, Sad Confused" Zendaya wyznała, że "już wcześniej była podekscytowana" produkcją i świętowała sukces swojego partnera. - A potem wrócił do domu i powiedział: Chcę, żebyś coś przeczytała. A ja na to: Czy to ta rzecz, którą czytaliśmy ostatnio? Kiwnął głową i powiedział: Ale teraz przeczytaj to z myślą o tej postaci [Atenie]. Odpowiedziałam mu: Chyba żartujesz! To było całkiem fajne - relacjonowała.

"Odyseja": Tom Holland i Zendaya razem na ekranie

Tom Holland był wniebowzięty, mogąc przekazać swojej partnerce, że zagra w superprodukcji Nolana. - To był wielki dar, bo wiem, jak bardzo ona podziwia Chrisa. "Interstellar" to jej ulubiony film. Nigdy nie będę umiał wyrazić, jak bardzo wdzięczny jestem Chrisowi, że mogłem podzielić się z nią tą informacją - mówił aktor w rozmowie z Access Hollywood.

Aktorska para przeczytała scenariusz "Odysei" w noc poprzedzającą spotkanie Hollanda z Nolanem, co - jak sam przyznał - prawdopodobnie naruszało protokół reżysera, który szczegóły swoich projektów trzyma w tajemnicy.

- Podczas spotkania Chris zapytał mnie, czy obraziłbym się, gdyby poprosił Zendayę o zagranie Ateny. Odpowiedziałem: Dlaczego miałbym się obrazić? A potem spytałem go: Chcesz, żebym jej powiedział? Odpowiedział: Tak - zdradził aktor. Dodał, że reakcja jego partnerki była bezcenna.

"Odyseja": pierwszy film w całości nakręcony kamerami IMAX

Tom Holland i Zendaya to dopiero początek listy wielkich hollywoodzkich nazwisk, które wystąpiły w wyczekiwanym dziele Christophera Nolana. W "Odysei" zagrali m.in. Matt Damon, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Charlize Theron, Elliot Page, Jon Bernthal, Samantha Morton czy Lupita Nyong'o.

"Odyseja" została nakręcona z wielkim rozmachem - budżet nadchodzącego blockbustera wyniósł zawrotne 250 milionów dolarów, a zdjęcia do filmu powstały aż w czterech krajach: w USA, Maroku, Grecji i we Włoszech.

Christopher Nolan jako pierwszy reżyser w historii w całości nakręcił swój film kamerami IMAX. Jak wielokrotnie podkreślał w wywiadach, fascynuje go ta technologia i ma nadzieję, że inni twórcy pójdą jej śladem i zaczną wykorzystywać ją na różne sposoby.