Nie miała litości dla gwiazd. Komu dostało się podczas Złotych Globów?

Dla 41-letniej Glaser była to druga ceremonia rozdania Złotych Globów w roli gospodyni. Komiczka zaczęła swój monolog od żartów… z samej siebie. "Wróciłam na ciąg dalszy, podobnie jak ‘Wicked’. I tak jak ‘Frankenstein’ zostałam poskładana przez europejskiego chirurga bez licencji. I tak jak nominowani dziś podcasterzy, nie powinnam mieć możliwości, by dziś tak blisko Julii Roberts" – mówiła ku uciesze zgromadzonych gości. Uderzyła także w ego hollywoodzkich elit. "Witam na Złotych Globach – bez wątpliwości najważniejszym wydarzeniu, które dzieje się teraz na świecie".

Zaraz nawiązała do faktu, że wielkie studia realizują swoje filmy za granicą. "Dziś świętujemy najlepsze produkcje telewizyjny i filmowe. Robimy to właśnie tutaj, w sercu Los Angeles, gdzie od sześciu lat nie nakręcono żadnego filmu lub serialu". Glaser odniosła się także do sprzedaży wytwórni Warner Bros. "Przejdźmy do rzeczy. Cena wyjściowa za Warner Bros. to pięć dolarów, kto da więcej?".

Złote Globy 2026. Nikki Glaser nikomu nie odpuściła. Najlepsze dowcipy gali

Komiczka nie bała się śmiać ze sław obecnych na gali. "Jest tutaj Kevin Hart, połówka Rocka" – śmiała się, nawiązując do niskiego wzrostu aktora i jego przyjaźni z Dwayne’em Johnsonem. "Kevin i Rock to mój ulubiony duet komediowy. Jesteście jak Steve Martin i Martin Short, ale dla ludzi z IQ poniżej 50. ‘Jumanji: Następny poziom’, tak?".

Zdjęcie Nikki Glaser w czapce "Oto Spinal Tap", upamiętniającej reżysera Roba Reinera / Rich Polk/2026GG / Contributor / Getty Images

"George Clooney, jesteś niesamowity, jestem twoją wielką fanką. Zawsze chciałam zadać ci to pytanie, to może być nieprofesjonalne, ale trudno" – zaczęła, po czym nawiązała do reklam popularnej kawy, w których aktor bierze udział od lat. "Moje Nespresso jest ostatnio wodniste. Zastanawiam się, czy to problem z ekspresem, czy powinnam zmienić filtr?". Rozbawiony Clooney kontynuował dowcip, kiwając głową z poważną miną.

Dostało się także Leonardo DiCaprio i jego upodobaniu do o wiele młodszych partnerek. "Jaka to kariera. Niezliczone ikoniczne występy. Pracowałeś z każdym wielkim reżyserem. Wygrałeś trzy Złote Globy i Oscara. Najbardziej imponujące jest to, że dokonałeś tego wszystkiego, zanim twoja dziewczyna skończyła 30 lat" – żartowała, na co DiCaprio przytaknął z uśmiechem na twarzy.

Glaser nie oszczędziła także gwiazd filmu "Wicked: Na dobre". "Cynthia Erivo i Ariana Grane dały nam dwa wspaniałe występy. Pod dwóch godzinach miałam łzy w oczach. Nie mogłam uwierzyć, że zostało jeszcze 45 minut seansu". "Ariana, mogłabym słuchać, jak śpiewasz treść książki telefonicznej. Możesz spróbować teraz, Kevin Hart siedzi na jednej".

Ofiarami docinek prowadzącej stały się także inne gwiazdy obecne na gali. "Sean Penn, masz swój styl. Każdy w tym mieście ma obsesję, by wyglądać młodziej. A Sean Penn pomyślał sobie: ‘a co, jeśli powoli będę zmieniał się w seksowną skórzaną torbę? […] Timothée Chalamet jest nominowany za rolę w ‘Wielkim Martym’. Jest pierwszym aktorem w historii, który musiał nabrać masy mięśniowej, by zagrać gwiazdę ping-ponga. […] Steve Martin i Martin Short, proszę, nie przestańcie udowadniać, że w tym biznesie nigdy nie jesteś za stary, by potrzebować więcej pieniędzy".

Zdjęcie George Clooney podczas gali rozdania Złotych Globów w 2026 roku / Rich Polk/2026GG / Contributor / Getty Images

Złote Globy 2026. Zwycięzcy w kategoriach filmowych

Największym zwycięzcą Złotych Globów okazał się film "Jedna bitwa po drugiej" Paula Thomasa Andersona. Otrzymał cztery statuetki: za najlepszą komedię lub musical, reżyserię, scenariusz i drugoplanową rolę Teyany Taylor.

Po dwie statuetki otrzymały trzy filmy: "Hamnet" (najlepszy dramat i główna rola Jessie Buckley), "Grzesznicy" (najlepsze osiągnięcie box-offisowe i muzyka) oraz "Tajny agent" (główna rola Wagnera Moury i film międzynarodowy). Za najlepszych aktorów w komedii uznano Timothée’ego Chalameta ("Wielki Marty") i Rose Byrne ("Kopnęłabym cię, gdybym mogła").