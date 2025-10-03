Nie ma mowy o odpoczynku! Gwiazdor wraca na plan po kontuzji

Jakiś czas temu Henry Cavill doznał kontuzji podczas przygotowań do kręcenia "Nieśmiertelnego". Nie podano, co dokładnie stało się aktorowi, ale mówiono o możliwym przesunięciu zdjęć na styczeń 2026 roku.

Aktor opublikował na swoim Instagramie zdjęcia z najnowszych przygotowań do filmu. Widzimy go na siłowni oraz podczas rehabilitacji z nogą w stabilizatorze. Zdecydował się po wpisem zacytować słowa z kultowej gry "Planescape: Torment": "Wytrwaj. Wytrwałość daje siłę".

Co wiemy o nowej wersji kultowego filmu z 1986 roku?

W remake'u "Nieśmiertelnego" w reżyserii Chada Stahelskiego udział weźmie nie tylko Henry Cavill jako MacLeod. Zobaczymy również inne znane twarze. Wystąpią: Russell Crowe jako Ramirez, Dave Bautista jako Krugan i Karen Gillan jako Heather, ukochana bohatera. Pojawią się również Djimon Hounsou, Max Zhang, Drew McIntyre i Marisa Abela, a ostatnio do obsady dołączył Jeremy Irons, zdobywca Oscara, Tony Award i Emmy.

Oryginał z Christopherem Lambertem i Seanem Connerym opowiadał o wiecznej walce nieśmiertelnych, rozgrywanej przez wieki - od Szkocji po współczesny Nowy Jork. Choć film nie był od razu hitem kasowym, z czasem zyskał status kultowego i doczekał się kilku kontynuacji, serialu telewizyjnego i rzeszy prawdziwych fanów.

"Nieśmiertelny" doczekał się trzech sequeli z 1991, 1994 i 2000 roku. Na ten moment nie wiemy, kiedy film zadebiutuje w kinach.

Za produkcję odpowiadają m.in. Scott Stuber i Nick Nesbitt z UA, Neal H. Moritz, studio 87Eleven Entertainment Stahelskiego oraz Josh Davis i Louise Rosner. UA zabezpieczyło prawa do oryginalnego filmu, a w planach jest również nowy serial - być może jeszcze więcej nieśmiertelnych na ekranie.

