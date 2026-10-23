Odtwórczyni kultowej roli w hicie Netfliksa "Wednesday", okrzyknięta współczesną królową horroru i pierwsza latynoska księżniczka Disneya - Jenna Ortega to bez wątpienia jedna z najbardziej obiecujących i utalentowanych aktorek młodego pokolenia na świecie.

Urodziła się 27 września 2002 roku w Coachelli - miejscowości znanej z jednego z najsłynniejszych festiwali muzycznych na świecie - jako czwarta z sześciorga rodzeństwa. Przed kamerą stawiała pierwsze kroki niezwykle wcześnie. Gdy miała zaledwie dziewięć lat, w ciągu jednego roku zagrała w... aż dwunastu reklamach, z których część przyniosła jej spore zarobki i otworzyła drzwi do Hollywood.

Rozpoznawalność i sympatię fanów przyniósł jej przede wszystkim gatunek kina grozy. Młodą aktorkę mogliśmy podziwiać w takich produkcjach jak "Opiekunka: Demoniczna królowa", "Naznaczony: rozdział 2", "Studio 666", "Krzyk 5" czy entuzjastycznie przyjętym "X". Mimo ogromnego sukcesu i wypracowanej pozycji, 24-letnia gwiazda ma podejście do sławy, które mocno wyróżnia ją na tle rówieśników.

Dlaczego Jenna Ortega unika własnych filmów?

Mogłoby się wydawać, że młoda aktorka chętnie śledzi wyniki swoich produkcji i ogląda się na ekranie. Nic bardziej mylnego. W najnowszym, szczerym wywiadzie dla magazynu "Vogue" Jenna Ortega wyznała, że celowo nie ogląda filmów, w których zagrała, ani nie czyta recenzji krytyków. Powód? Troska o własne zdrowie psychiczne i chęć zachowania zdrowego dystansu do show-biznesu.

"Myślę, że to wpędziłoby mnie w pewnego rodzaju psychozę" - wyznała bez ogródek, pytana o śledzenie opinii na swój temat.

Aktorka stara się stawiać bardzo jasno granice między życiem prywatnym a publicznym wizerunkiem. Świadomie ogranicza czas spędzany w mediach społecznościowych i nie daje się wciągnąć w pogoń za statystykami. Jak przyznaje, celowo unika nawet otwierania biuletynów z wynikami box-office, które regularnie przesyła jej zespół menedżerski - po prostu nie chce, aby jej praca artystyczna sprowadzała się do wyliczeń i cyfr.

Nowe wyzwanie: ekranizacja powieści noblisty

Aktualnie widzowie mogą podziwiać Jennę Ortegę w zupełnie nowej, przejmującej odsłonie. Gwiazda zagrała główną rolę w filmowej adaptacji głośnej powieści "Klara i słońce" autorstwa noblisty Kazuo Ishiguro.

Główna bohaterka opowieści, Klara, to Artificial Friend (AF) - zaawansowany android stworzony specjalnie po to, by towarzyszyć dzieciom. Gdy trafia do domu przewlekle chorej nastolatki Josie, sztuczna inteligencja zaczyna krok po kroku poznawać skomplikowaną strukturę ludzkich emocji. Próbując zrozumieć, czym naprawdę są miłość, lojalność i poświęcenie, Klara staje się świadkiem trudnej relacji dziewczyny z matką, usiłujących poradzić sobie z bolesną stratą z przeszłości. Niewinny zachwyt androida nad światem sprawia jednak, że w rodzinie na nowo pojawia się nadzieja i światło.

Obok Jenny Ortegi na ekranie pojawiła się śmietanka hollywoodzkich gwiazd: Amy Adams w roli matki Josie, a także Natasha Lyonne, Steve Buscemi, Mia Tharia oraz Aran Murphy (syn laureata Oscara, Cilliana Murphy'ego).