W poniedziałek premierowo do sieci trafił teledysk i utwór "Bez ciebie", promujący komedię "Nie cudzołóż i nie kradnij" . Śpiewa go JUNA, czyli polsko-ukraińska wokalistka Oksana Predko. Dodatkowo, stworzyła ona tekst do tej piosenki i wspólnie z Marcinem Kuczewskim, producentem muzycznym i twórcą muzyki filmowej, skomponowała ją.

Wideo JUNA - "Bez ciebie" (piosenka z filmu "Nie cudzołóż i nie kradnij")

"Bez ciebie": Naga JUNA promuje "Nie cudzołóż i nie kradnij"

"Bez ciebie" wyróżnia się szerokim brzmieniem i nawiązuje stylistycznie do innych utworów wykorzystanych w komedii "Nie cudzołóż i nie kradnij". Łączy w sobie to, co najlepsze we współczesnym popie, rocku i muzyce filmowej.

Chyba nikt nie spodziewał się, że teledysk do "Bez ciebie" wzbudzi tak wielkie emocje. JUNA tańczy w nim nago na tle neonowego krzyża. Poza tym, klip pełen jest pikantnych scen z filmu "Nie cudzołóż i nie kradnij". Jego bohaterowie grzeszą na potęgę! Namiętne pocałunki Aleksandry Popławskiej i Mateusza Banasiuka oraz jego sceny seksu z Julią Wieniawą z pewnością rozgrzeją wszystkich widzów.



Duże wrażenie robi też finałowa scena teledysku, w której Wieniawa ginie od strzału prosto w serce. A to tylko przedsmak tego, co zobaczymy w komedii, która wejdzie do kin już 18 listopada.

"Nie cudzołóż i nie kradnij": O czym opowiada film?

Film "Nie cudzołóż i nie kradnij" opowiada historię Patryka ( Mateusz Banasiuk ), który odpina wrotki, gdy jego żona Renata ( Aleksandra Popławska ) wyjeżdża na kilka dni. Mężczyzna miłosną pustkę wypełnia towarzystwem Sandry ( Julia Wieniawa ), przez co los niefortunnie łączy go z sutenerem Alfim ( Cezary Pazura ), pewną tajemniczą przesyłką i parą fajtłapowatych gangsterów ( Sebastian Stankiewicz i Bartek Firlet), którzy są na jej tropie.



Gdy na ratunek Patrykowi ruszy jego brat, ksiądz Mariusz ( Mariusz Drężek ), sprawy skomplikują się jeszcze bardziej. Nikt tu nie dostanie rozgrzeszenia, a kara za grzechy będzie nieuchronna i sroga. Nadal jednak pozostanie pytanie, czy o tym wszystkim zadecydował przypadek, spisek czy Bóg.

Producentką komedii "Nie cudzołóż i nie kradnij" jest Magdalena Kuczewska, scenarzystą i reżyserem - Mariusz Kuczewski , za zdjęcia odpowiada Mateusz Wajda, a kostiumy stworzyła Aleksandra Dzióbek.

Za wprowadzenie filmu do kin odpowiada Dystrybucja Mówi Serwis.