"Dzień dobry, bardzo dobry, już oficjalnie możemy ogłosić, że film "Nie cudzołóż i nie kradnij" niebawem będziecie mogli obejrzeć wszyscy, w zaciszu swojego domu! tak! Od 10.02, tuż przed Walentynkami ---> PRIME VIDEO ---> You are welcome!" - poinformowano na oficjalnym profilu produkcji na Instagramie.

Post opatrzony zmysłowym zdjęciem Julii Wieniawy został także udostępniony na jej profilu na Instagramie.

"Nie cudzołóż i nie kradnij": O czym opowiada film?

Film "Nie cudzołóż i nie kradnij" opowiada historię Patryka ( Mateusz Banasiuk ), który odpina wrotki, gdy jego żona Renata ( Aleksandra Popławska ) wyjeżdża na kilka dni. Mężczyzna miłosną pustkę wypełnia towarzystwem Sandry ( Julia Wieniawa ), przez co los niefortunnie łączy go z sutenerem Alfim ( Cezary Pazura ), pewną tajemniczą przesyłką i parą fajtłapowatych gangsterów ( Sebastian Stankiewicz i Bartek Firlet), którzy są na jej tropie.

Gdy na ratunek Patrykowi ruszy jego brat, ksiądz Mariusz ( Mariusz Drężek ), sprawy skomplikują się jeszcze bardziej. Nikt tu nie dostanie rozgrzeszenia, a kara za grzechy będzie nieuchronna i sroga. Nadal jednak pozostanie pytanie, czy o tym wszystkim zadecydował przypadek, spisek czy Bóg.

Producentką komedii "Nie cudzołóż i nie kradnij" jest Magdalena Kuczewska, scenarzystą i reżyserem - Mariusz Kuczewski , za zdjęcia odpowiada Mateusz Wajda, a kostiumy stworzyła Aleksandra Dzióbek.

Za wprowadzenie filmu do kin odpowiada Dystrybucja Mówi Serwis.

