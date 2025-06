Nie chciał być aktorem ani lekarzem. Wciela się w postać doktora od 25 lat

Piotr Garlicki nie chciał być lekarzem ani... aktorem

Piotr Garlicki urodził się w rodzinie silnie związanej z medycyną. Jego dziadek był chirurgiem, babcia natomiast ginekolożką. Jednak on sam nigdy nie chciał zostać lekarzem. Już w wieku 17 lat postanowił wyprowadzić się z domu ze względu na napięte stosunki rodzinne.

"Byłem zdany na własne siły i samotność. Powodem były nieporozumienia, a ściślej, pomiędzy mną a drugim mężem mojej matki, moim ojczymem. Nie chciałem stawiać jej w sytuacji konieczności wyboru, więc postanowiłem się usunąć. Wyszedłem z domu i nie wróciłem na obiad" - opowiadał w wywiadach.

Oprócz medycyny nie zależało mu też na aktorstwie. Wcale nie planował występować na scenie, po maturze wybrał studia orientalistyki. Na zdawanie do szkoły aktorskiej namówił go ojciec kolegi - Jacek Woszczerowicz. Jak się okazuje, był to strzał w dziesiątkę. Garlicki wystąpił m.in. w serialach "Królowa Bona", "Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy" i "Przyłbice i kaptury" oraz filmach "Barwy ochronne" i "Spirala" Krzysztofa Zanussiego czy "Smuga cienia" Andrzeja Wajdy. Został okrzyknięty jednym z najbardziej interesujących aktorów młodego pokolenia.

Dlaczego polski aktor zdecydował się na emigrację?

W największym rozkwicie swojej kariery zdecydował się na emigrację. "Wyjechałem za ocean z przyczyn czysto ekonomicznych" - mówił. W USA Garlicki spędził 15 lat i podejmował się przeróżnych prac, by utrzymać rodzinę. To właśnie tam na świat przyszedł jego drugi syn Kasper.

"Byłem kierowcą ciężarówki, pracowałem w sortowni swetrów, a najdłużej, bo 12 lat, w firmie zajmującej się sprzedażą owoców morza. Popularność zostawiłem na granicy i nie miałem z tym problemu (...) Zaczynałem od zera i dzięki mojej ciężkiej pracy dorobiłem się domu, dwóch samochodów, mogliśmy wyjeżdżać na wakacje. W Polsce w latach 80. to byłoby niemożliwe" - opowiadał.

Na powrót do Polski zdecydował się, gdy pojawiły się nowe perspektywy. Nie musiał długo czekać, by świat polskiego filmu się o niego upomniał. Ponownie nawiązał współpracę z Krzysztofem Zanussim, dostał angaż w warszawskim Teatrze Współczesnym, a Piotr Wereśniak zaproponował go na stanowisko dyrektora szpitala w Leśnej Górze - tak zaczęła się jego przygoda z polską telenowelą.

"Na dobre i na złe" - serial, który stał się jego drugim domem

Kiedy w 2000 roku Piotr Garlicki dołączył do obsady "Na dobre i na złe", nie sądził, że ta przygoda będzie trwała tyle lat.

Zdjęcie Piotr Garlicki w "Na dobre i na złe" / Niemiec / AKPA

"Nie myślałem, że ta przygoda potrwa tak długo. Dzięki serialowi żyję na porządnej stopie, bez fanaberii, ale dość wygodnie. Dziś nie wyobrażam sobie swojej kariery bez 'Na dobre i na złe’" - wyznał.

Aktor przez lata wciela się w postać doktora Stefana Trettera, dyrektora szpitala. Po raz pierwszy wystąpił w 45. odcinku serialu. Produkcja została nagrodzona trzema Telekamerami "Tele Tygodnia" i Złotą Telekamerą "Tele Tygodnia". Piotr Garlicki żartuje, że dzięki "Na dobre i na złe" narodził się na nowo jako aktor.

Niedługo po rozpoczęciu pracy w telenoweli otrzymał rolę w "Quo vadis" Jerzego Kawalerowicza. Wystąpił także w "Marszałku Piłsudskim", "Tajemnicy twierdzy szyfrów", "Rewizycie", "Ustach, ustach", "Prawie Agaty" czy "Niepewności".

Synowie poszli w ślady znanego taty

Piotr Garlicki ma syna, który robi równie imponującą karierę w świecie seriali i filmu, co jego znany ojciec. Telewidzowie z całą pewnością będą go kojarzyć z "BrzydUli", gdzie zagrał Sebastiana Olszańskiego. Wystąpił też w "Facet (nie)potrzebny od zaraz ", "Dzień dobry, kocham cię!" oraz "Kryminalnych" - mowa oczywiście o Łukaszu Garlickim. Co więcej, drugi syn Piotra - Kasper - też poszedł w jego ślady. Specjalizuje się w dubbingu. Użyczył głosu dla takich młodzieżowych seriali jak "Byle do przerwy", "101 dalmatyńczyków ", "Lilo i Stich " oraz "Ben 10".

Zdjęcie Łukasz Garlicki i Piotr Garlicki / Gałązka / AKPA