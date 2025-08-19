Kyra Minturn Sedgwick przyszła na świat w 1965 roku w Nowym Jorku. Wychowała się w zamożnej rodzinie wykładowczyni i finansisty. Ma trzech braci, w tym jednego przyrodniego. Jej kariera zaczęła się gdy miała zaledwie 16 lat - występowała w operze mydlanej "Inny świat". W dramacie wojennym "Urodzony 4 lipca" zagrała ukochaną Toma Cruise’a. Była dwukrotnie nominowana do Złotego Globu, a jej pocałunek z Johnem Travoltą w produkcji "Fenomen" był nominowany do nagrody MTV Movie Awards.

W sferze prywatnej obyło się bez kontrowersji. W 1988 roku bliżej poznała Kevina Bacona na planie filmu "Lemon Sky", lecz to nie było ich pierwsze spotkanie. Choć on tego nie pamiętał, dla niej to było niezwykłe przeżycie. Aktor wspominał ten moment w programie "The Drew Barrymore Show":

"Kupowałem kanapkę w delikatesach za rogiem. Podeszła do mnie dziewczyna i powiedziała ‘Cześć, podoba mi się twoja gra’".

Kevin Bacon już wtedy występował na Broadwayu, a 12-letnia Kyra często chodziła z tam ze swoją mamą. Stamtąd czerpała inspirację i marzyła, by zostać aktorką. Młoda Kyra liczyła, że Bacon zapamiętał to spotkanie, ale gdy okazało się, że kompletnie jej nie kojarzy, była oburzona.

"Więc mnie nie lubiła. To nie była miłość od pierwszego wejrzenia" - podsumował aktor.

Do ślubu konieczna była druga randka

Niechęć Kyry Sedgwick utrzymywała się długo, więc gdy do kin wszedł głośny film "Footloose" z Baconem, ona go nie widziała. W wywiadzie z magazynem "People" wspominała:

"Pamiętam, że myślałam wtedy: och, wydaje mu się, że jest taki wspaniały".

Mimo wszystko dała się zaprosić na randkę, która okazał się strzałem w dziesiątkę. Czas upływał na rozmowach i żartach, i właśnie wtedy przyszła gwiazda poczuła, że znalazła swoje miejsce na ziemi - u boku Bacona. Tak jak podkreślał to aktor - nie była to miłość od pierwszego wejrzenia, ale była miłością na całego. Upłynęło kilka miesięcy od pamiętnej kolacji i doszło do ślubu.

Para pobrała się 4 września 1988 roku, a rok później powitali na świecie syna Travisa. Jakiś czas później urodziła się córka Sosie. Kyra poświęciła się rodzinie i w rozmowie z "The Guardian" Bacon nie krył, że żona zrobiła o wiele więcej niż on.

"Kyra miała 22 lub 23 lata, gdy zaszła w ciążę. W jej przypadku zawsze coś było ważniejsze - dzieci, świat, poznawanie siebie - wszystko przedkładała ponad karierę i sławę. Czego nie można powiedzieć o mnie".

Aktorka nigdy nie żałowała swojej decyzji. Bycie mamą jest dla niej jednym z najważniejszych tytułów, jakie mogła otrzymać.

"Macierzyństwo naprawdę mnie definiuje. Jestem aktorką od zawsze i mam swoją karierę, swoje życie, ale mama to mój tytuł. To jest to, o czym myślę rano, to jest to, o czym myślę, kiedy idę spać".

Kyra Sedgwick: rodzinny biznes

W 2005 roku rodzina Baconów zgrała w filmie "Loverboy" , który był reżyserowanym przez Kevina Bacona, a kilka lat później w horrorze komediowym "Family Movie".

Obecnie dzieci Kyry i Kevina są dorosłe i wybrały własne ścieżki życiowe. Travis postanowił zostać muzykiem i jest frontmanem zespołu metalowego. Sosie została aktorką i na swoim koncie ma role w takich produkcjach jak "Uśmiechnij się" , "Ostatnie wakacje" czy głośne "Trzynaście powodów". W 2013 roku została ogłoszona Miss Złotych Globów, co spotkała się z ogromną radością rodziców, którzy bardzo ją wspierają w karierze.

"Jako aktorka, doświadczam tak wiele odrzucenia. Kevin i ja przeżyliśmy kilka bolesnych doświadczeń. Nie chcesz, aby twoje dziecko przechodziło przez coś takiego. Ale chce, żeby Sosie podążała za swoją pasją, a tą stało się właśnie aktorstwo".

Kyra Sedgwick i Kevin Bacon: życie bez skandalu

Aktorska para może poszczycić się czymś, czego wiele innych hollywoodzkich małżeństwa może im pozazdrościć: spędzili ze sobą prawie 40 lat bez skandali i wścibskich paparazzi. Oczywiście nie omijały ich problemy, jednak nie spotkali się z niczym, co mogłoby zniszczyć ich więź. Co jest ich sekretem? Aktorka powiedziała kiedyś, że łączy ich poczucie i humoru i to, że są swoimi ogromnymi fanami.

Natomiast Kevin Bacon w rozmowie z "The Guardian" podkreślił, jak ważna jest komunikacja.

"Kyra jest typem osoby, bardzo otwartej, gdy jej potrzeby emocjonalne nie są w jakiś sposób zaspokajane. Gdyby coś z istotnych elementów naszej miłości i naszego małżeństwa byłoby zagrożone, poruszyłaby temat w mgnieniu oka. I przepracowalibyśmy to".

"Jesteśmy małżeństwem już tak długo i nie mamy przed sobą sekretów. Ale nie myślałam, że będą jeszcze jakieś strony Kevina, których będę musiała się nauczyć. Tymczasem nasz związek jest jak skarb, odsłania kolejne warstwy. Fascynuje mnie, że nadal potrafimy siebie zaskakiwać i wciąż jesteśmy sobą zainteresowani" - opowiadała Sedgwick w wywiadzie dla "Redbook".

Co ciekawe, w 2012 roku para odkryła, że jest ze sobą spokrewniona! W programie "Finding Your Roots" ogłoszono, że są kuzynami w dziewiątym stopniu, co przyjęli ze sporą dawką śmiechu.

"Pomyślałam, że to oczywiste. W końcu wszyscy biali ludzie są ze sobą spokrewnieni" - powiedziała Sedgwick w jednym z wywiadów w 2017 r.