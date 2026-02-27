"Leon zawodowiec" to kultowy film z lat 90., za którego reżyserię odpowiadał jeden z najważniejszych francuskich twórców - Luc Besson ("Wielki błękit", "Piąty element"). W tytułowej roli wystąpił wybitny aktor Jean Reno. Na ekranie partneruje mu zaledwie 12-letnia Natalie Portman, dla której była to pierwsza duża rola w karierze. W produkcji wystąpił również Gary Oldman w roli Stansfielda.

"Leon zawodowiec": jeden z najlepszych filmów lat 90. O czym opowiada?

Leon to samotny zawodowiec z własnym kodeksem postępowania. Jest w tym, co robi, wyjątkowo dobry, jednak pewnego dnia łamie swoje zasady i otwiera drzwi Matyldzie, której rodzina padła ofiarą ataku przeprowadzonego przez skorumpowanych policjantów pod wodzą niebezpiecznego Stansfielda. Wbrew woli stają się sobie bliscy i zaczynają wspólnie spędzać czas.

Leon uczy Matyldę swojego fachu, a ona w zamian pomaga mu w nauce czytania. Między nimi rodzi się wyjątkowa więź, która zmienia Leona. Postanawia stawić czoła Stansfieldowi, który okazuje się sprytnym i nieprzewidywalnym przeciwnikiem.

Popularność dzieła utrzymuje się do dziś. Postać Leona stała się ikoną kina sensacyjnego i inspiracją dla wielu późniejszych produkcji o podobnej tematyce. "Leon zawodowiec" pozostaje jednym z tych filmów, które mimo upływu lat wciąż wywołują emocje i dyskusje wśród fanów kina na całym świecie.

"Leon zawodowiec": kiedy i gdzie emisja?

Film "Leon zawodowiec" zostanie wyemitowany dziś, 27 lutego o godz. 22:30 w Czwórce.

