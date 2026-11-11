"Łzy słońca" to przejmujący film wojenny, w którym Bruce Willis i Monica Bellucci wcielają się w bohaterów stojących przed dramatycznymi wyborami. Produkcja inspirowana prawdziwymi wydarzeniami zostanie dzisiaj wyemitowana w telewizji.

"Łzy słońca": mroczny film oparty na faktach

Film "Łzy słońca" opowiada historię oddziału żołnierzy wysłanych na trudną misję ratunkową do Afryki. Ich zadaniem jest odnalezienie i bezpieczne wyprowadzenie lekarki pracującej w dżungli. Na miejscu okazuje się jednak, że sytuacja jest bardziej skomplikowana, ponieważ kobieta nie chce opuścić wioski bez ludzi, którym pomaga. Żołnierze muszą więc podjąć trudną decyzję między wykonaniem rozkazu a okazaniem współczucia i wsparcia wobec bezbronnych cywilów.

W główną rolę dowódcy oddziału wcielił się Bruce Willis. Lekarkę pracującą w misji zagrała Monica Bellucci. W filmie pojawiają się także inni aktorzy, między innymi Cole Hauser, Eamonn Walker, Johnny Messner oraz Tom Skerritt, którzy wcielają się w członków zespołu wojskowego i osoby spotykane podczas wyprawy.

Film w reżyserii Antoine Fuqua inspirowany był prawdziwymi wydarzeniami i konfliktami w Afryce. Przez wielu widzów i krytyków "Łzy słońca" uznawane są za jedną z bardziej mrocznych produkcji wojennych z początku lat 2000.

"Łzy słońca" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Łzy słońca" zostanie dzisiaj, 11 listopada, wyemitowany na kanale Super Polsat o godz. 21:00.