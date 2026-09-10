Dzisiaj w telewizji trzymający w napięciu thriller z Jodie Foster w roli głównej. "Plan lotu" to historia kobiety, która podczas transatlantyckiego lotu odkrywa, że jej sześcioletnia córka zniknęła.

"Plan lotu": Jodie Foster rozpoczyna rozpaczliwe poszukiwania

Świeżo owdowiała Kyle Pratt leci z sześcioletnią córką Julie z Berlina do Nowego Jorku. Śmierć jej męża nastąpiła nagle - w luku bagażowym znajduje się trumna z jego ciałem, które ma być pochowane w Stanach. Kyle zasypia po zażyciu środków nasennych. Po przebudzeniu stwierdza z przerażeniem, że dziewczynki nie ma w samolocie. Ani członkowie załogi, ani pasażerowie nie przypominają sobie dziecka. Kyle rozpaczliwie szuka córki, chociaż chwilami zaczyna wątpić, czy jest przy zdrowych zmysłach.

W roli Kyle Pratt wystąpiła Jodie Foster. W obsadzie znaleźli się również Peter Sarsgaard, Sean Bean i Erika Christensen. Reżyserem "Planu lotu" jest Robert Schwentke.

Film okazał się więc dużym sukcesem komercyjnym - przy budżecie 55 mln dolarów zarobił na całym świecie ponad czterokrotność tej kwoty.

"Plan lotu" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Plan lotu" zostanie dzisiaj, 10 września, wyemitowany w Polsacie o godz. 22:55.