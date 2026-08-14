"Król Skorpion" to produkcja z 2002 roku, będąca prequelem serii "Mumia". Film w reżyserii Chucka Russella opowiada historię Mathayusa (Dwayne "The Rock" Johnson), wojownika z pustyni, który staje do walki z tyranem Memnonem (Steven Brand), aby ocalić swoją ojczyznę.

"Król Skorpion": o czym jest?

Akcja filmu toczy się około 5000 lat przed wydarzeniami z "Mumii". W starożytnej Gomorze, tysiące lat przed powstaniem w Egipcie piramid, rządzi okrutny król Memnon, wspierany przez swojego czarnoksiężnika. Podbija koczownicze plemiona, a tych, którzy nie chcą się podporządkować jego władzy, w bezlitosny sposób morduje. Jeden z nielicznych ocalałych i ostatni z Akadyjczyków (plemienia we wschodniej Mezopotamii), dzielny Mathayus, otrzymuje zadanie niemożliwe do wykonania.

Film łączy widowiskową akcję, elementy fantasy i przygodę, a dla Dwayne'a Johnsona był jedną z pierwszych dużych hollywoodzkich ról. Produkcja okazała się sukcesem kasowym - przy budżecie wynoszącym około 60 mln dolarów zarobiła na świecie ponad 160 mln dolarów. Jej popularność doprowadziła do powstania kolejnych filmów z serii.

"Król Skorpion" w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Film "Król Skorpion" zostanie dzisiaj, 14 sierpnia, wyemitowany na kanale Super Polsat o godz. 21.00.