Nie będzie czasu na sen. Mnóstwo Polaków przełączy dzisiaj o godz. 22

"Transformers: Zemsta Upadłych" w reżyserii Michaela Baya to kontynuacja popularnej serii. Produkcja zgromadziła znaną obsadę i osiągnęła imponujący wynik finansowy w kinach. Film będzie można obejrzeć dzisiaj w telewizji.

Ujęcie młodej kobiety o długich, ciemnych włosach, wyrazistych niebieskich oczach i delikatnym makijażu na tle niebieskiej, jednolitej ściany. Kobieta patrzy lekko w górę, z lekko otwartymi ustami i naturalnym wyrazem twarzy.
Megan Fox, gwiazda filmu "Transformers: Zemsta upadłych"Armando Gallo / Zuma Press / ForumAgencja FORUM

"Transformers: Zemsta Upadłych" to kontynuacja kultowej serii o Transformersach. Za reżyserię odpowiada Michael Bay, a jednym z producentów jest Steven Spielberg.

    "Transformers: Zemsta Upadłych": fabuła i obsada

    Akcja filmu rozgrywa się dwa lata po wydarzeniach z pierwszej części. Sam Witwicky (Shia LaBeouf) przygotowuje się do rozpoczęcia studiów, ale przypadkowo odkrywa tajemniczy fragment Wszechiskry. Jego umysł zaczyna przetwarzać nieznane symbole, które okazują się kluczem do prastarej broni. Tymczasem Decepticony, pod wodzą tajemniczego Upadłego (The Fallen), planują zemstę.

    U boku LaBeoufa wystąpili: Megan Fox, Josh Duhamel, Tyrese Gibson oraz John Turturro. Fox po tym filmie opuściła serię, a w trzeciej części jej postać w ogóle nie występuje.

    "Transformers: Zemsta Upadłych" odniosła ogromny sukces komercyjny i umocniła pozycję serii jako jednej z najbardziej dochodowych franczyz filmowych. Budżet filmu wynosił 200 mln dolarów, a dochody z box-office osiągnęły zawrotne 836 mln dolarów.

    "Transformers: Zemsta Upadłych" dzisiaj w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

    Film "Transformers: Zemsta Upadłych" zostanie dzisiaj, 6 lutego, wyemitowany w Polsacie o godz. 22.00.

