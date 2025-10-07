"My Secret Santa": co wiemy o nowym filmie Netfliksa?

"My Secret Santa" to nadchodząca świąteczna komedia romantyczna Netfliksa w reżyserii Mike’a Rohla ("Zamiana z księżniczką"). Za scenariusz odpowiadają Ron Oliver i Carley Smale, a producentami filmu są Howard Braunstein oraz Alexander Braunstein. W rolach głównych zobaczymy duet znany z uwielbianych przez widzów seriali: Alexandrę Breckenridge ("Virgin River") oraz Ryana Eggolda ("Szpital New Amsterdam"). U ich boku wystąpią również Tia Mowry, Diana Maria Riva i Jayden Oniah.

O czym opowie film? Pełna energii samotna mama, pilnie potrzebująca pracy, postanawia przebrać się za mężczyznę, by dostać posadę sezonowego Świętego Mikołaja w luksusowym ośrodku narciarskim. Jednak gdy zaczyna zakochiwać się w menedżerze hotelu, na jej drodze pojawiają się komplikacje, które mogą przekreślić wszystko - czytamy w opisie produkcji.

Reklama

Gwiazda "Virgin River" porównuje fabułę filmu do kultowej "Pani Doubtfire", tłumacząc:

"Jest zdesperowana, musi zapłacić czynsz i wysłać córkę do szkoły snowboardu, ale jest samotnym rodzicem i właśnie straciła pracę w okresie świątecznym" – mówi w rozmowie z Entertainment Weekly.

Breckenridge przyznaje, że proces metamorfozy był "ogromnym wyzwaniem". Wymagał wielu godzin w charakteryzatorni i nakładania kolejnych warstw protez. Mimo trudów, ta odważna rola przypomniała jej, dlaczego kocha aktorstwo.

"My Secret Santa": kiedy premiera?

Film "My Secret Santa" zadebiutuje 3 grudnia 2025 r. na Netfliksie.

Czytaj więcej: Krytycy miażdżą, widzowie oglądają. Oceniamy nowy film z Lindsay Lohan w roli głównej