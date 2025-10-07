Netflix zapowiada świąteczny romans! W rolach głównych uwielbiani aktorzy
Nowa świąteczna komedia romantyczna Netfliksa "My Secret Santa" opowie historię samotnej matki, która by dostać pracę w luksusowym kurorcie, przebiera się za mężczyznę i zostaje Świętym Mikołajem. Główne role zagrają Alexandra Breckenridge i Ryan Eggold. Właśnie ogłoszono datę premiery.
"My Secret Santa" to nadchodząca świąteczna komedia romantyczna Netfliksa w reżyserii Mike’a Rohla ("Zamiana z księżniczką"). Za scenariusz odpowiadają Ron Oliver i Carley Smale, a producentami filmu są Howard Braunstein oraz Alexander Braunstein. W rolach głównych zobaczymy duet znany z uwielbianych przez widzów seriali: Alexandrę Breckenridge ("Virgin River") oraz Ryana Eggolda ("Szpital New Amsterdam"). U ich boku wystąpią również Tia Mowry, Diana Maria Riva i Jayden Oniah.
O czym opowie film? Pełna energii samotna mama, pilnie potrzebująca pracy, postanawia przebrać się za mężczyznę, by dostać posadę sezonowego Świętego Mikołaja w luksusowym ośrodku narciarskim. Jednak gdy zaczyna zakochiwać się w menedżerze hotelu, na jej drodze pojawiają się komplikacje, które mogą przekreślić wszystko - czytamy w opisie produkcji.
Gwiazda "Virgin River" porównuje fabułę filmu do kultowej "Pani Doubtfire", tłumacząc:
"Jest zdesperowana, musi zapłacić czynsz i wysłać córkę do szkoły snowboardu, ale jest samotnym rodzicem i właśnie straciła pracę w okresie świątecznym" – mówi w rozmowie z Entertainment Weekly.
Breckenridge przyznaje, że proces metamorfozy był "ogromnym wyzwaniem". Wymagał wielu godzin w charakteryzatorni i nakładania kolejnych warstw protez. Mimo trudów, ta odważna rola przypomniała jej, dlaczego kocha aktorstwo.
Film "My Secret Santa" zadebiutuje 3 grudnia 2025 r. na Netfliksie.
