"Ludzie, których spotykamy na wakacjach": fabuła, obsada

Film "Ludzie, których spotykamy na wakacjach" ("People We Meet On Vacation") powstaje na podstawie bestsellerowej powieści autorstwa Emily Henry. Produkcję reżyseruje Brett Haley. W role główne wcielą się Tom Blyth ("Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży") oraz Emily Bader ("Moja Lady Jane"). U ich boku zobaczymy takich aktorów jak: Sarah Catherine Hook ("Biały Lotos"), Jameela Jamil ("Dobre miejsce"), Lucien Laviscount ("Emily w Paryżu") i Lukas Gage ("Euforia", "Biały Lotos").

Książka opowiada historię Poppy i Alex. Mimo że wiele ich różni, przyjaźnią się od lat. Na co dzień mieszkają w innych miastach, lecz każde wakacje spędzają razem. Do czasu. W pewnym momencie ich relacja zostaje wystawiona na próbę. Na dwa lata przestają ze sobą rozmawiać. Poppy postanawia zawalczyć o Alexa i na nowo zdobyć jego zaufanie.

"To nie jest film o zwykłej historii miłosnej" - mówi Emily Haley w rozmowie z Tudum. "Sprawia, że czujesz się, jakbyś wybrał się na wakacje razem z Poppy i Alex" - dodała.

Powieść zadebiutowała w 2021 roku na pierwszym miejscu listy bestsellerów New York Timesa i utrzymywała się na niej przez ponad rok. Sprzedano ponad dwa miliony egzemplarzy w samych Stanach Zjednoczonych.

Netflix opublikował pierwsze kadry z filmu. Autorka książki chwali chemię między Blythem i Bader.

"Oglądałam chemię między nimi na próbie cztery razy w ciągu 12 godzin i za każdym razem podobała mi się coraz bardziej. Za pierwszym razem śmiałam się na głos, a pod koniec byłam bardzo poruszona" - opowiadała.

Zdjęcie "Ludzie, których spotykamy na wakacjach" / Michele K Short/Netflix / Netflix

Zdjęcie "Ludzie, których spotykamy na wakacjach" / Daniel Escale/Netflix / Netflix

"Ludzie, których spotykamy na wakacjach": kiedy premiera?

Film "Ludzie, których spotykamy na wakacjach" ukaże się 9 stycznia 2026 roku na Netfliksie.