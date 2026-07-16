Netflix ma oko do rasowych kryminałów. Streamigowy gigant ma do zaoferowania uwielbiany kryminał Clinta Eastwoda "Rzeka tajemnic" z Kevinem Baconem i Seanem Pennem w rolach głównych. Adaptacja słynnej powieści Dennisa Lehane'a to jeden z najlepszych przedstawicieli swojego gatunku.

"Rzeka tajemnic": o czym jest kultowy kryminał Eastwooda?

"Rzeka tajemnic" trafiła do kin 23 maja 2003 roku. To adaptacja bestsellerowej powieści Dennisa Lehane'a, której podjął się legendarny aktor i reżyser, Clint Eastwood. Przy okazji tej produkcji po raz pierwszy zdecydował się również samodzielnie skomponować muzykę do własnego filmu. Za scenariusz odpowiedzialny był z kolei Brian Helgeland.

Nowość na Netfliksie opowiada historię Jimmy'ego, Seana i Dave'a - trzech przyjaciół z Bostonu, którzy znają się od dzieciństwa. Pochodzą z rodzin robotniczych i prowadzą monotonne, zwyczajne życie. Wszystko zmienia się jednak diametralnie, gdy David wsiada do niewłaściwego samochodu i znika bez śladu. Przyjaźń pozostałej dwójki zostaje wystawiona na próbę. Mężczyźni oddalają się od siebie i spotykają dopiero po 25 latach, w równie tragicznych okolicznościach. Gdy nastoletnia córka Jimmy'ego ginie, Sean, który został policyjnym detektywem, rozpoczyna śledztwo w sprawie jej brutalnego morderstwa. Poszlaki ujawniają szokującą prawdę. Głównym podejrzanym staje się nie kto inny, jak zaginiony przed laty Dave Boyle.

"Rzeka tajemnic": obsada i recenzje

W obsadzie filmu znaleźli się Kevin Bacon, Sean Penn, Tim Robbins, Laurence Fishburne, Laura Linney, Marcia Gay Harden i Emmy Rossum. Film Eastwooda zebrał świetne recenzje - jego wynik w serwisie Rotten Tomatoes to aż 89% od widzów i krytyków.

"Rzeka tajemnic" okazała się międzynarodowym komercyjnym sukcesem. Przy budżecie liczącym 25 mln dolarów film zarobił ich około 156.

Dzieło Eastwooda zdobyło dwa Oscary - dla najlepszego aktora pierwszoplanowego (Sean Penn) i drugoplanowego (Tim Robbins). Zostało również nominowane w kategorii najlepszy film, reżyser, scenariusz adaptowany i aktorka drugoplanowa.

"Rzeka tajemnic" jest dostępna na platformie Netflix od 16 lipca.