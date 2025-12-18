"Top Gun": kultowy film z Tomem Cruisem

Film "Top Gun" w reżyserii Tony'ego Scotta opowiada o szkole dla najzdolniejszych pilotów myśliwców. Jednym z nich jest "Maverick" Mitchell (Tom Cruise), szalony i ambitny pilot, gotowy na wszystko, by być najlepszym. O to miano rywalizuje z innym pilotem, Tomem Kasansky'm ( Val Kilmer ), który nosi przydomek Iceman. U boku aktorów wystąpili także: Kelly McGillis, Anthony Edwards oraz Tom Skerritt.

Na całym świecie produkcja zarobiła przeszło 350 milionów dolarów, zapoczątkowując jednocześnie błyskotliwą karierę Cruise'a. Miarą sukcesu filmu były nie tylko pełne kina, ale i rekordowa liczba chętnych do służby w marynarce. Tom Cruise po wielu latach powrócił do roli Mavericka w filmie "Top Gun: Maverick" Josepha Kosinskiego z 2022 roku. Trzecia część jest w produkcji.

"Top Gun" już dostępny na Netfliksie

Film "Top Gun" od dziś jest dostępny na Netfliksie. Produkcję można także oglądać na HBO Max oraz na SkyShowtime.

