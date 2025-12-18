Netflix wrzucił dzisiaj klasyk wszech czasów. Idealny do zobaczenia w weekend
Kultowy "Top Gun" to emocjonująca mieszanka akcji, widowiska i gwiazdorskiej obsady, która rozpaliła wyobraźnię milionów widzów na całym świecie. Film właśnie trafił na popularną platformę streamingową i jest świetną propozycją na weekendowy seans.
Film "Top Gun" w reżyserii Tony'ego Scotta opowiada o szkole dla najzdolniejszych pilotów myśliwców. Jednym z nich jest "Maverick" Mitchell (Tom Cruise), szalony i ambitny pilot, gotowy na wszystko, by być najlepszym. O to miano rywalizuje z innym pilotem, Tomem Kasansky'm (Val Kilmer), który nosi przydomek Iceman. U boku aktorów wystąpili także: Kelly McGillis, Anthony Edwards oraz Tom Skerritt.
Na całym świecie produkcja zarobiła przeszło 350 milionów dolarów, zapoczątkowując jednocześnie błyskotliwą karierę Cruise'a. Miarą sukcesu filmu były nie tylko pełne kina, ale i rekordowa liczba chętnych do służby w marynarce. Tom Cruise po wielu latach powrócił do roli Mavericka w filmie "Top Gun: Maverick" Josepha Kosinskiego z 2022 roku. Trzecia część jest w produkcji.
Film "Top Gun" od dziś jest dostępny na Netfliksie. Produkcję można także oglądać na HBO Max oraz na SkyShowtime.
Czytaj więcej: Dla roli był gotowy do niesamowitych poświęceń. Przekroczył granicę?