Jessica Alba w obsadzie rebootu "Dziś 13, jutro 30"

Obsada rebootu "Dziś 13, jutro 30" wygląda naprawdę obiecująco. Wszystko wskazuje na to, że do projektu dołączyła gwiazda "Fantastycznej czwórki" i "Sin City: Miasto grzechu", Jessica Alba. Aktorka wystąpi w nadchodzącym tytule u boku już wcześniej zapowiedzianych artystów: Emily Bader, Logana Lermana i Adeline Rudolph.

Szczegóły dotyczące fabuły i tego, w kogo wcieli się Jessica Alba, są na razie owiane tajemnicą. Wiemy natomiast, że współproducentką filmu będzie Jennifer Garner, która zagrała główną rolę w hicie z 2004 roku. Prace na planie rozpoczęły się w czerwcu w Los Angeles.

Za reżyserię nadchodzącej komedii odpowiada Brett Haley, twórca ciepło przyjętej przez widownię komedii romantycznej Netfliksa "Ludzie, których spotykamy na wakacjach" z Emily Bader i Tomem Blythem w rolach głównych. Jessica Alba również ma za sobą współpracę z platformą, choćby za sprawą filmu "Weteranka" z 2024 roku.

"Dziś 13, jutro 30": komedia z Jennifer Garner, którą pokochały miliony

"Dziś 13, jutro 30" to uwielbiana przez widzów komedia z Jennifer Garner i Markiem Ruffalo w rolach głównych. Film opowiada historię 13-letniej dziewczynki, Jenny, która pewnego dnia budzi się jako 30-letnia kobieta. Bohaterka musi odnaleźć się w dorosłości, szukając odpowiedzi na pytanie, kim tak naprawdę jest. Film Gary'ego Winicka zarobił na świecie około 96 mln dolarów i jest jednym z flagowych tytułów w filmografii Garner.

Na ten moment nie znamy oficjalnej daty premiery rebootu.