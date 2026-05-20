Netflix przygotowuje remake kultowego filmu z 1972 roku - "Ucieczka gangstera". Za reżyserię ma odpowiadać Philip Barantini ("Dojrzewanie"), a za scenariusz - Peter Craig ("Top Gun: Maverick"). Na ten moment nie poznaliśmy więcej szczegółów.

"Ucieczka gangstera": kultowy film ze Stevem McQueenem

Film "Ucieczka gangstera" z 1972 roku w reżyserii Sama Peckinpaha oparty został na powieści Jima Thompsona. Główne role zagrali Steve McQueen i Ali MacGraw, którzy wcielili się w małżeństwo. Bohaterowie rzucają się w gorączkową ucieczkę po nieudanym napadzie na bank.

Produkcja odniosła sukces komercyjny i z czasem zyskała status kultowego filmu gangsterskiego lat 70., będąc jednym z najbardziej rozpoznawalnych dzieł w dorobku McQueena.

W 1994 roku powstał pierwszy remake "Ucieczki gangstera", gdzie w główne role wcielili się Alec Baldwin i Kim Basinger. Nie powtórzył jednak sukcesu oryginału.