Netflix szykuje nową wersję kultowego filmu. Reżyser "Dojrzewania" na pokładzie

Justyna Miś

Oprac.: Justyna Miś

Netflix szykuje nowy remake filmu "Ucieczka gangstera" z 1972 roku, w którym niegdyś wystąpili Steve McQueen i Ali MacGraw. Ujawniono, kto obejmie funkcje reżysera i scenarzysty.

Steve McQueen w okularach przeciwsłonecznych i ciemnym swetrze, trzyma licznik, w tle wnętrze przemysłowe.
Steve McQueen w filmie "Ucieczka gangstera"Silver Screen CollectionGetty Images

Netflix przygotowuje remake kultowego filmu z 1972 roku - "Ucieczka gangstera". Za reżyserię ma odpowiadać Philip Barantini ("Dojrzewanie"), a za scenariusz - Peter Craig ("Top Gun: Maverick"). Na ten moment nie poznaliśmy więcej szczegółów.

Zobacz również:

Grafika promująca "Maniakalnego glinę" z 1988 roku
Wiadomości

"Maniakalny glina" powróci. Za kamerą legenda kina

Jakub Izdebski
Jakub Izdebski

"Ucieczka gangstera": kultowy film ze Stevem McQueenem

Film "Ucieczka gangstera" z 1972 roku w reżyserii Sama Peckinpaha oparty został na powieści Jima Thompsona. Główne role zagrali Steve McQueen i Ali MacGraw, którzy wcielili się w małżeństwo. Bohaterowie rzucają się w gorączkową ucieczkę po nieudanym napadzie na bank.

Produkcja odniosła sukces komercyjny i z czasem zyskała status kultowego filmu gangsterskiego lat 70., będąc jednym z najbardziej rozpoznawalnych dzieł w dorobku McQueena.

W 1994 roku powstał pierwszy remake "Ucieczki gangstera", gdzie w główne role wcielili się Alec Baldwin i Kim Basinger. Nie powtórzył jednak sukcesu oryginału.

“Łup” (reż. Joe Carnahan): Netflix połączył siły z mistrzem kina akcji. Wyszła prawdziwa perełkaINTERIA.PLINTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze